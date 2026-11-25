La lista azzurra replica al gruppo Spontaneamente dopo le polemiche sull’inaugurazione della sede del partito. Nel mirino il sostegno all’amministrazione Barile e il ruolo politico di Mario Oliverio.

Forza Italia replica al gruppo Spontaneamente e attacca il percorso politico di Luigi Candalise, richiamando il suo precedente incarico di vicesindaco nell’amministrazione guidata da Antonio Barile. Lo scontro a San Giovanni in Fiore nasce dalle critiche rivolte all’inaugurazione della nuova sede cittadina del partito, alle quali la lista elettorale azzurra risponde con una nota.

«Quando Luigi Candalise occupava la carica di vicesindaco, dove erano la sua indignazione, il suo spirito critico e la sua intransigenza politica?», domandano gli esponenti di Forza Italia, accusando Spontaneamente di aver mantenuto il silenzio durante l’esperienza amministrativa.

Al centro della contestazione c’è il sostegno a Barile, che gli azzurri giudicano contraddittorio rispetto all’identità politica del gruppo. Nella ricostruzione proposta dalla lista, Barile avrebbe avversato, nel corso della propria carriera, idee ed esponenti della sinistra locale.

Forza Italia attribuisce inoltre a Mario Oliverio un ruolo determinante nell’operazione politica che ha portato Barile alla guida del Comune. Secondo gli azzurri, Candalise e il suo gruppo avrebbero sostenuto quel progetto sacrificando la propria identità politica.

La nota esprime anche un giudizio negativo sull’attività amministrativa dell’ex vicesindaco, definito «politicamente invisibile». La lista sollecita poi chiarimenti sulla presenza pubblica dell’associazione a lui riconducibile, senza indicare nel comunicato atti o episodi specifici oggetto della richiesta.