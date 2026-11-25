I referenti di Castrovillari, Roberto Senise e Andrea Adduci, contestano la rimodulazione verso Milano e Torino. Al centro della protesta gli spostamenti di studenti, lavoratori e pazienti e le ricadute sul turismo

La soppressione del Frecciarossa diretto Sibari-Bolzano e la rimodulazione del servizio verso Milano e Torino finiscono al centro delle critiche di Futuro Nazionale Castrovillari. I referenti cittadini Roberto Senise e Andrea Adduci attribuiscono alla Regione Calabria la responsabilità politica e amministrativa della scelta e chiedono una revisione a tutela dei collegamenti della Sibaritide, del Pollino e della fascia ionica.

Secondo i due esponenti, il prolungamento del servizio ad alta velocità tra Paola e Sibari rientra in un contratto programmato e finanziato dalla Regione. Nella loro ricostruzione, Trenitalia svolgerebbe quindi il ruolo di esecutore delle disposizioni concordate con l’amministrazione regionale, mentre resterebbe operativo il collegamento Roma-Bolzano.

La contestazione riguarda la perdita della relazione diretta con Bolzano e le conseguenze della riorganizzazione sugli utenti. Senise e Adduci richiamano in particolare le esigenze di lavoratori, studenti universitari e persone che raggiungono le strutture sanitarie del Centro-Nord. Il timore espresso è che la modifica del servizio renda una parte degli spostamenti più complessa, con cambi, attese e costi aggiuntivi.

La nota denuncia anche il rischio di un peggioramento dell’accessibilità per i territori serviti dalla stazione di Sibari. Tra i comprensori richiamati figurano Castrovillari, Corigliano-Rossano, Villapiana, Trebisacce e la costa crotonese, per i quali i due referenti considerano il collegamento ferroviario un elemento importante dell’offerta turistica e delle attività economiche.

Il nuovo servizio per Torino, tuttavia, è stato annunciato dal Comune di Cassano all’Ionio dal 29 gennaio 2027, con partenza da Sibari alle 6:06 e arrivo a Torino Porta Nuova alle 15:10. Le fermate comunicate comprendono Scalea-Santa Domenica Talao, Salerno, Napoli Afragola, Roma Termini, Bologna Centrale e Milano Centrale.

La rimodulazione annunciata manterrebbe dunque collegamenti senza cambi con diverse destinazioni del Centro-Nord. Il nodo sollevato dalla protesta riguarda la cancellazione della direttrice verso Bolzano e gli effetti della nuova organizzazione sui diversi flussi di viaggio.

Nella stessa nota, Futuro Nazionale richiama la motivazione attribuita alla Giunta regionale: riorientare l’offerta verso Milano e Torino sulla base delle valutazioni del traffico e della programmazione della spesa. Senise e Adduci chiedono invece un cambio di rotta, ponendo al centro il diritto alla mobilità delle comunità ioniche e delle aree interne.