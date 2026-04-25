A Orsomarso il rinnovo del consiglio comunale vedrà sfidarsi alle urne il sindaco uscente Alberto Bottone, con la lista “Viviamo Orsomarso – con Bottone”, e Simone Rienti, capolista di “Radici e futuro – Simone Rienti Sindaco”. Le elezioni comunali di Orosomarso sono previste per il 24 e il 25 maggio prossimi.

Candidato a sindaco: Alberto Bottone

Lista “Viviamo Orsomarso - con Bottone”

  • Giorgio Benanti
  • Giuseppe Maria Campagna
  • Antonio De Caprio
  • Vincenzo Giannotti
  • Clarissa Maratia
  • Biagio Russo
  • Angelo Taddio

Canddiato sindaco: Simone Rienti

Lista “Radici e Futuro”

  • Cosimo Galtieri
  • Angela bottone
  • Antonio Rotondaro
  • Erika Cicirelli
  • Giuseppe Forte
  • Antonio Corbelli
  • Antonio Maratea
  • Luciano Cosimo Forestieri