A sfidarsi alle urne e sotto il giudizio degli elettori ci saranno il primo cittadino uscente Alberto Bottone e Simone Rienti che vuole accomodarsi sulla poltrona più ambita del municipio
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A Orsomarso il rinnovo del consiglio comunale vedrà sfidarsi alle urne il sindaco uscente Alberto Bottone, con la lista “Viviamo Orsomarso – con Bottone”, e Simone Rienti, capolista di “Radici e futuro – Simone Rienti Sindaco”. Le elezioni comunali di Orosomarso sono previste per il 24 e il 25 maggio prossimi.
Candidato a sindaco: Alberto Bottone
Lista “Viviamo Orsomarso - con Bottone”
- Giorgio Benanti
- Giuseppe Maria Campagna
- Antonio De Caprio
- Vincenzo Giannotti
- Clarissa Maratia
- Biagio Russo
- Angelo Taddio
Canddiato sindaco: Simone Rienti
Lista “Radici e Futuro”
- Cosimo Galtieri
- Angela bottone
- Antonio Rotondaro
- Erika Cicirelli
- Giuseppe Forte
- Antonio Corbelli
- Antonio Maratea
- Luciano Cosimo Forestieri