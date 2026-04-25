A sfidarsi alle urne e sotto il giudizio degli elettori ci saranno il primo cittadino uscente Alberto Bottone e Simone Rienti che vuole accomodarsi sulla poltrona più ambita del municipio

A Orsomarso il rinnovo del consiglio comunale vedrà sfidarsi alle urne il sindaco uscente Alberto Bottone, con la lista “Viviamo Orsomarso – con Bottone”, e Simone Rienti, capolista di “Radici e futuro – Simone Rienti Sindaco”. Le elezioni comunali di Orosomarso sono previste per il 24 e il 25 maggio prossimi.

Candidato a sindaco: Alberto Bottone

Lista “Viviamo Orsomarso - con Bottone”

Giorgio Benanti

Giuseppe Maria Campagna

Antonio De Caprio

Vincenzo Giannotti

Clarissa Maratia

Biagio Russo

Angelo Taddio

Canddiato sindaco: Simone Rienti

Lista “Radici e Futuro”