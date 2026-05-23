Si vota. Oggi e domani si svolgeranno le elezioni comunali nella provincia di Cosenza con centri grossi come Castrovillari, San Giovanni in Fiore, Castrolibero, Roggiano Gravina, Tortora e Villapiana pronti a rinnovare il proprio pubblico consesso. Le urne saranno aperte domenica 24 maggio, dalle 7 alle 23, e lunedì 25 maggio, dalle 7 alle 15. Alla chiusura dei seggi, inizieranno le operazioni di spoglio.

In caso di mancata elezione al primo turno, i ballottaggi si terranno domenica 7 e lunedì 8 giugno, con gli stessi orari di apertura dei seggi. Possono votare tutti i residenti iscritti nelle liste elettorali che abbiano compiuto 18 anni entro il giorno della votazione. L’elettore deve recarsi al seggio con la tessera elettorale e un documento di riconoscimento: oltre alla carta di identità, sono considerati documenti validi anche la patente di guida e il passaporto.

Il sistema elettorale

Il sistema elettorale cambia in base alla dimensione dei comuni coinvolti. Nella stragrande maggioranza dei casi, 20 centri su 22 interessati dalle elezioni comunali in provincia di Cosenza, si voterà con il sistema maggioritario semplice, previsto per i centri con meno di 15mila abitanti. In questi contesti, dove non è previsto il voto disgiunto, sarà eletto sindaco il candidato sostenuto dalla lista che otterrà anche un solo voto in più rispetto alle altre.

Scenario diverso, invece, per due realtà importanti del territorio: Castrovillari e San Giovanni in Fiore. Qui è previsto il sistema a doppio turno oltre alla possibilità del voto disgiunto. Per vincere al primo turno, un candidato dovrà superare la soglia del 50% più uno dei voti validi. In caso contrario, si procederà al ballottaggio, fissato per il 7 e 8 giugno, tra i due candidati più votati.

Per chi accederà al secondo turno resteranno validi i collegamenti con le liste dichiarati al primo turno, ma sarà possibile, entro sette giorni dalla prima votazione, ampliare le alleanze includendo nuove liste.

Non mancano le novità normative. In via eccezionale per il 2026, nei comuni sotto i 15mila abitanti, nel caso in cui venga presentata una sola lista, l’elezione sarà valida solo a determinate condizioni: la lista dovrà ottenere almeno il 50% dei voti validi e l’affluenza dovrà raggiungere almeno il 40% degli elettori iscritti. Se queste soglie non verranno superate, la consultazione sarà annullata. Un dettaglio tecnico ma rilevante riguarda il calcolo degli aventi diritto: non saranno considerati gli elettori iscritti all’Aire che non eserciteranno il voto.

Elezioni comunali 2026, tutti i comuni al voto in provincia di Cosenza

Come detto, sono 22 i centri interessati dalle elezioni comunali 2026 in provincia di Cosenza. Lo scorso 25 aprile abbiamo pubblicato, per ogni comune (CLICCA QUI) tutte le liste dei candidati consiglieri collegate agli aspiranti primi cittadini. Di seguito l’elenco dei territori che rinnoveranno il proprio Consiglio comunale ed eleggeranno il nuovo sindaco.