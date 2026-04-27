Il coordinatore provinciale Giuseppe Giorno: «Confronto costante con il territorio e decisioni condivise»

Il Movimento 5 Stelle prosegue nel proprio percorso di radicamento territoriale, consolidando una presenza sempre più strutturata nei comuni della provincia. A Castrovillari, attraverso una lista dedicata, il gruppo territoriale – insieme ad altre realtà civiche – ha contribuito alla costruzione della coalizione a sostegno del candidato civico Luca Donadio. A Roggiano Gravina, con il supporto di Vincenzo Iaconianni, il Movimento sosterrà la candidatura a sindaco di Francesco Zappone.

A Castrolibero, la storica militante Maura Zinna rappresenterà il Movimento nel sostegno al candidato sindaco Ciccio Serra, «ponendo come condizioni imprescindibili la trasparenza amministrativa e la correttezza gestionale».

L’obiettivo dichiarato è quello di dare vita a una nuova stagione amministrativa, «monitorando l’effettivo cambio di rotta per garantire l’avvio di una gestione del territorio libera da logiche di potere e da quei feudi politici che da oltre trent’anni soffocano il territorio, impedendone una crescita autentica». Tale posizione si inserisce in un quadro più ampio che vede il Movimento impegnato nella promozione di modelli amministrativi fondati sulla responsabilità, sulla partecipazione civica e sul rinnovamento politico.

A San Pietro in Guarano, l’attivista storico Eustachio Mirko Settino si ricandiderà al consiglio comunale a sostegno, nuovamente, del sindaco uscente Francesco Acri.

A San Giovanni in Fiore guardiamo con attenzione al percorso avviato dai giovani, mentre a Buonvicino segue con interesse l’esperienza civica di Svolta Popolare. Il coordinatore provinciale Giuseppe Giorno esprime soddisfazione per il lavoro svolto in questa prima fase, caratterizzata da un confronto costante con la rete territoriale del Movimento e da un processo decisionale condiviso.

Giorno evidenzia come il radicamento nei territori rappresenti un elemento essenziale per rafforzare la presenza del Movimento e consolidare un rapporto diretto con le comunità locali. È prevista per fine maggio la riunione provinciale, che porrà al centro del dibattito gli iscritti ai gruppi territoriali, con l’obiettivo di definire le priorità future e consolidare un percorso costruito dal basso, in linea con i principi fondativi del Movimento.