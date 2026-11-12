La consigliera di Casa Riformista–Italia Viva chiede il quadro delle risorse assegnate, dei pagamenti e dei tempi di realizzazione delle opere. Al centro dell’interrogazione la linea ionica, la bretella di Sibari e la prevista interruzione della Paola–Castiglione Cosentino

Quante risorse del PNRR sono state assegnate alle ferrovie calabresi, quanto è stato pagato e quando saranno completate le opere? Sono le domande al centro dell’interrogazione presentata alla Giunta regionale da Filomena Greco, consigliera di Casa Riformista–Italia Viva.

L’iniziativa riguarda lo stato degli investimenti ferroviari e le conseguenze dei cantieri sui collegamenti. Greco richiama le interruzioni sulla linea ionica, la vicenda della bretella di Sibari e la chiusura prevista sulla Paola–Castiglione Cosentino per i lavori nella galleria Santomarco.

«Mentre si moltiplicano gli annunci, ancora non sappiamo con chiarezza quante risorse del PNRR siano state destinate alle nostre ferrovie, quanto sia stato effettivamente speso e quando i cittadini potranno vedere risultati concreti», afferma.

Le risorse PNRR e i dati sui pagamenti

Greco spiega di aver esaminato la componente del PNRR dedicata agli investimenti ferroviari, alla quale attribuisce una dotazione nazionale di quasi 22 miliardi di euro. Chiede alla Regione di precisare la quota effettivamente assegnata alla Calabria, tenendo conto delle successive rimodulazioni.

Nell’interrogazione richiama il monitoraggio OpenPNRR aggiornato a giugno 2026. Secondo i dati citati dalla consigliera, per il potenziamento della Sibari–Catanzaro Lido–Melito, finanziato con 116 milioni di euro, risultavano pagamenti inferiori all’8%. Per la bretella ferroviaria di Sibari, su un investimento complessivo di 72 milioni, i pagamenti registrati erano pari a circa il 2%.

«Proprio per questo vogliamo conoscere lo stato reale degli interventi», sottolinea Greco, chiedendo un aggiornamento sia sulla spesa sia sui lavori.

La bretella di Sibari e la proroga della pubblica utilità

Un passaggio specifico riguarda la bretella di Sibari. Nella ricostruzione della consigliera, dopo la gara del 2024 e la successiva revoca dell’aggiudicazione, l’11 novembre RFI ha prorogato di quattro anni la validità della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.

Greco chiede di chiarire le ragioni di questo passaggio, quando partiranno i lavori e quando l’infrastruttura potrà essere utilizzata.

La richiesta si inserisce in una verifica più ampia sugli interventi finanziati e sulle prospettive delle opere interessate dalle modifiche al PNRR.

Le interruzioni sulla Ionica e i lavori a Santomarco

Sul servizio ferroviario, Greco ricorda che, dopo la riapertura del 1° luglio, dal 13 settembre la circolazione tra Sibari e Crotone è stata nuovamente sospesa. Secondo il calendario richiamato nella nota, gli autobus sostitutivi sono previsti fino al 12 dicembre.

«I lavori sono necessari, nessuno lo mette in discussione. Ma è altrettanto necessario sapere quando finiranno e soprattutto quale servizio avremo dopo», dichiara.

La consigliera richiama inoltre la chiusura della Paola–Castiglione Cosentino prevista dal 13 dicembre per gli interventi nella galleria Santomarco, contestandone la coincidenza con le festività natalizie.

Riferendosi alle dichiarazioni dell’assessore regionale ai Trasporti, Gianluca Gallo, sui tentativi di modificare le date, Greco domanda: «Quale peso ha la Regione nelle decisioni che riguardano i collegamenti ferroviari calabresi? Quali iniziative vengono assunte nei confronti di RFI per limitare i disagi?».

Il binario unico e la proposta di valutare raddoppi selettivi

L’interrogazione affronta anche l’aggiornamento del Piano regionale dei trasporti, passato all’esame della IV Commissione.

Secondo Greco, sulla ferrovia ionica resta il limite strutturale del binario unico. La consigliera osserva che la programmazione contempla interventi sulla linea e sugli impianti di incrocio, ma non individua uno specifico programma di brevi raddoppi nei punti più critici.

Chiede quindi se la Regione abbia sollecitato RFI a verificare la possibilità di realizzare tratti a doppio binario che consentano ai treni di incrociarsi senza necessariamente fermarsi.

«Non sostengo che sia una soluzione semplice o realizzabile ovunque, ma credo che una Regione debba almeno valutare tutte le possibilità per ridurre le attese, migliorare la regolarità e aumentare la capacità della linea», precisa.

Le domande alla Giunta sulle opere e sui finanziamenti

Greco chiede infine quali interventi saranno completati e che cosa sia accaduto ai finanziamenti usciti dal PNRR.

«Il problema non è quanti milioni vengono annunciati, quanti cantieri vengono inaugurati o quanti nomi suggestivi vengono dati ai treni», afferma. Il punto, sostiene, è conoscere i tempi e i risultati attesi per i collegamenti dei territori calabresi.

«La Calabria non ha bisogno di altri viaggi immaginari. Ha bisogno di treni che viaggino davvero, di collegamenti che funzionino e di una politica che risponda dei risultati, non soltanto degli annunci», conclude.