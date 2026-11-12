Luigi Incarnato auspica un ritorno di Michele Trematerra all’attività politica e gli rivolge un messaggio di vicinanza per la conclusione della vicenda giudiziaria. Il presidente nazionale di Avanti PSI accompagna le felicitazioni con un richiamo alla presunzione d’innocenza e alla necessità di separare il confronto politico dalle valutazioni sulla responsabilità personale.

«All’amico Michele Trematerra invio le mie felicitazioni per la fine della sua odissea giudiziaria», dichiara Incarnato.

Nel messaggio, il leader socialista insiste su un approccio alla giustizia che superi gli schieramenti: «Sul tema della giustizia bisogna mettere da parte le divisioni». Alla fiducia nella magistratura, aggiunge, deve accompagnarsi il rispetto della presunzione d’innocenza.

Incarnato richiama quindi il rapporto politico con Trematerra e la durata della vicenda: «Michele è sempre stato un avversario leale e sincero. Non ho mai pensato che potesse essere colpevole ma dispiace che la giustizia sia arrivata dopo dodici anni».

Da qui l’auspicio di una ripresa dell’impegno pubblico: «Sarei felice se Trematerra riprendesse la sua attività politica dopo tanto tempo».

La conclusione è un invito rivolto a tutte le forze politiche: «Mi auguro sempre che le forze politiche separino i giudizi politici anche duri e aspri da altre valutazioni. Vale per chiunque ovviamente».