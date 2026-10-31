Tra domenica e lunedì atteso un peggioramento deciso con temporali diffusi e accumuli fino a 60-70 millimetri sulle aree tirreniche. Possibili locali nubifragi. Crollano anche le temperature, con neve oltre i 1700 metri

Come preannunciato, il maltempo tornerà a far visita sulla Calabria. L’arrivo di aria più fredda da Nord-est, accompagnata da un vortice ciclonico che si approfondirà, causerà maltempo localmente intenso, specie tra domenica e lunedì.

Fin dal mattino, infatti, piogge e temporali interesseranno gran parte della regione, con accumuli localmente abbondanti. Secondo gli ultimi aggiornamenti, sono previsti picchi fino ai 60-70 mm sulle aree tirreniche, dove non è da escludere la possibilità di sviluppo di locali nubifragi.

Su tutta la regione, comunque, si avranno accumuli abbondanti, con valori oltre i 30 mm.

Ad accompagnare il maltempo sarà anche un generale calo delle temperature: l’aria più fredda da Nord-est farà abbassare i valori su tutta la Calabria, portandoli al di sotto delle medie stagionali.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, sono attesi valori intorno ai 3-5°C alla quota di 1500 metri e ciò vorrà dire che, sulle coste e in pianura, il termometro si manterrà intorno ai 14-15°C durante le ore diurne.

Il calo termico farà inoltre arrivare la prima neve di stagione sui monti della Sila e del Pollino a partire dai 1700 metri di quota, con possibili imbiancate sulle aree più elevate.