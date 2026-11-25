Maria Teresa Aiello, sindaca di Crosia, entra nel Direttivo nazionale di SVIMAR. Il nuovo incarico sarà un’occasione per rappresentare le istanze delle comunità locali nel confronto sulle politiche per il Mezzogiorno e le aree interne.

Nel suo intervento, Aiello ha richiamato le difficoltà dei territori meridionali, soffermandosi sul rapporto tra i bisogni delle comunità e la distribuzione delle risorse. Uguaglianza e proporzionalità sono i principi indicati dalla sindaca per orientare gli interventi: finanziamenti e misure, ha sostenuto, devono essere commisurati alle necessità dei territori, evitando disparità che penalizzino le comunità più fragili.

Un altro punto ha riguardato i giovani e la possibilità di scegliere dove costruire il proprio futuro. Nella lettura di Aiello, la carenza di servizi e di opportunità rende sempre più difficile la permanenza nelle aree interne, limitando le possibilità di chi vorrebbe restare.

Il contributo della sindaca nel Direttivo nazionale si concentrerà quindi sulle esigenze dei territori e sulle condizioni necessarie a renderli luoghi in cui vivere e lavorare. Temi che collegano l’esperienza amministrativa di Crosia al confronto più ampio sul futuro del Mezzogiorno.