L’atleta del Cobra Team Cosenza è seconda nella Kick Light, categoria Master, ai campionati WAKO di Skopje. Per lei era la quarta convocazione in Nazionale
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Medaglia d’argento europea per Romina Cozzolino. L’atleta dell’ASD Cobra Team Cosenza ha conquistato il secondo posto nella Kick Light, categoria Master, ai Campionati Europei WAKO di kickboxing, disputati a Skopje, in Macedonia del Nord, dal 5 al 15 novembre.
Cozzolino ha gareggiato con la maglia della Nazionale italiana, alla sua quarta convocazione in azzurro. Il risultato aggiunge un piazzamento continentale al percorso della sportiva cosentina, che si prepara nel Cobra Team sotto la guida del maestro Domenico Masarini.
L’argento di Skopje si inserisce anche nell’attività della società, che negli anni ha visto diversi suoi atleti entrare nel giro della Nazionale. Tra i nomi figurano Gennaro Aloe, Maria Teresa Talarico e Luciano Brunetti.
Per Cozzolino, il secondo posto nella categoria Master conclude la partecipazione alla competizione europea con un podio e un nuovo risultato internazionale per il club di Cosenza.