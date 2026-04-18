L’attivista svedese in città. Da tutta la Calabria in arrivo centinaia di simpatizzanti per eventi, musica e dibattiti prima della partenza verso il Medio Oriente martoriato dalle bombe di Israele e Stati Uniti

Greta Thunberg è a Cetraro per un dei momenti più significativi della mobilitazione legata alla Flotilla. L’attivista svedese è stata avvistata e fotografata tra le vie del centro tirrenico cosentino, dove si respira un clima di grande partecipazione collettiva. La sua presenza ha immediatamente acceso i riflettori su una tappa cruciale per gli attivisti, pronti a proseguire il viaggio verso Gaza. Un passaggio simbolico e operativo allo stesso tempo, che unisce impegno civile e attenzione mediatica internazionale. La Calabria e la provincia di Cosenza, in particolare, negli scorsi mesi hanno dimostrato particolare sensibilità al genocidio in Palestina.

Cetraro in fermento tra Greta Thunberg, Flotilla, cultura e impegno

A Cetraro oggi sono attese centinaia di persone provenienti da tutta la Calabria per prendere parte a una giornata intensa di eventi. Il programma prevede jam session musicali, dibattiti pubblici e laboratori artistici, pensati per coinvolgere cittadini e volontari in un’esperienza condivisa. L’amministrazione comunale, insieme a numerose associazioni del territorio, ha promosso l’iniziativa invitando anche i musicisti a registrarsi per esibirsi durante la giornata, trasformando la città in un vero e proprio laboratorio di partecipazione.

Sul piano logistico, sono circa 110 i componenti dell’equipaggio di terra ospitati presso la Colonia San Benedetto, struttura gestita da religiose. A questi si aggiunge un altro centinaio di attivisti che stanno pernottando direttamente sulle imbarcazioni, pronte a salpare nei prossimi giorni. L’obiettivo resta quello di raggiungere Gaza via mare, in una missione che unisce solidarietà e denuncia internazionale.

La presenza di Greta Thunberg a Cetraro rafforza ulteriormente il valore simbolico di questa tappa calabrese della Flotilla. Non solo un momento organizzativo, ma un vero e proprio evento capace di attirare attenzione, partecipazione e riflessione. Per Cetraro, si tratta di una giornata destinata a lasciare il segno: tra musica, impegno e attivismo, la città diventa per un giorno crocevia di una mobilitazione globale.