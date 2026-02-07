Il maltempo colpisce, ma la risposta istituzionale arriva subito. Dopo le violente precipitazioni che hanno interessato il territorio del Comune di Altomonte, il presidente della Provincia di Cosenza, Giancarlo Lamensa, interviene per fare il punto sulle criticità emerse e sugli interventi messi in campo.

«Desidero innanzitutto ringraziare il Consigliere regionale Elisabetta Santoianni per la tempestiva segnalazione e per la costante attenzione verso il territorio, così come il già sindaco di Altomonte Giampietro Coppola per l’accorata e proficua interlocuzione istituzionale», ha dichiarato Lamensa, sottolineando come «il confronto e la collaborazione tra i diversi livelli istituzionali siano fondamentali per affrontare in modo efficace situazioni di emergenza come quelle causate dal maltempo».

Il presidente ha poi rassicurato i cittadini sui tempi di risposta dell’Ente: «La Provincia di Cosenza è intervenuta con la massima tempestività. Entro un’ora dalla segnalazione sono stati attivati uomini e mezzi che hanno consentito il ripristino del normale transito lungo la SP 131, garantendo fin da subito condizioni di sicurezza per la circolazione».

Dalle verifiche tecniche effettuate, le criticità riscontrate risultano collegate al convogliamento delle acque provenienti principalmente dalla viabilità comunale e all’accumulo di detriti sui terreni privati attigui, fattori che hanno determinato l’allagamento della sede stradale provinciale.

«Per questo motivo – ha spiegato Lamensa – stiamo già procedendo con la pulizia delle cunette e con interventi mirati a migliorare il corretto deflusso delle acque, così da prevenire il ripetersi di simili problematiche».

Sul fronte più delicato, quello dello smottamento che ha interessato la SP 120 nel territorio di Altomonte, il presidente ha chiarito che «i lavori di ripristino e messa in sicurezza prenderanno avvio non appena le condizioni meteorologiche lo consentiranno». L’intervento, ha precisato, «è già finanziato con 400.000 euro, previsti per l’Annualità 2026», a conferma dell’attenzione riservata alla sicurezza delle infrastrutture viarie.

Un passaggio è stato dedicato anche allo storico ponte dei primi del Novecento sul fiume Lao, al km 4+400 della SP 9, tra i Comuni di Santa Domenica Talao e Orsomarso. «Le prime verifiche tecniche – ha riferito Lamensa – evidenziano allo stato attuale un possibile scalzamento del rivestimento della pila. Sarà necessario attendere l’abbassamento del livello dell’acqua per effettuare controlli più approfonditi».

Nel frattempo, ha assicurato il presidente, «la situazione è costantemente monitorata per garantire la massima sicurezza della viabilità».

«La sicurezza dei cittadini e la piena funzionalità delle nostre strade restano una priorità assoluta – ha concluso Lamensa –. Continueremo a lavorare con attenzione, responsabilità e spirito di collaborazione con tutti gli enti competenti, nell’interesse esclusivo delle comunità locali».