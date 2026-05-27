Si chiude dopo quasi otto anni l’avventura di Tommaso D’Orazio con la maglia del Cosenza. Il capitano rossoblù, al quale non verrà rinnovato il contratto da parte del presidente Eugenio Guarascio, ha affidato ai social un lungo messaggio d’addio carico di amarezza e delusione. Con il Cosenza, D’Orazio ha collezionato 209 presenze complessive tra campionati di B e C, playoff e Coppa Italia, mettendo a segno 12 reti e servendo 15 assist, diventando uno dei simboli delle ultime stagioni rossoblù.

Nel post pubblicato sui social, il laterale abruzzese ha scritto: «Mercoledì 6 maggio è stata la mia ultima partita al Marulla, purtroppo da spettatore. Mi sarebbe piaciuto dare un ultimo saluto a tutti i tifosi del Cosenza in modo diverso ma non ho avuto possibilità e un epilogo così amaro, a prescindere dal risultato maturato sul campo, non me lo aspettavo e soprattutto non lo meritavo affatto».

Parole forti, che lasciano trasparire tutta la delusione per il finale vissuto lontano dal terreno di gioco: «Ancora oggi a distanza di giorni faccio fatica ad accettare, la delusione è totale. Mi dispiace dirlo ma certi risultati non sono frutto del caso». D’Orazio ha poi sottolineato il proprio attaccamento alla maglia rossoblù: «Una scelta tecnica che ho accettato in silenzio con professionalità fino alla fine per rispetto alla mia fede rossoblù, un sentimento che, in quasi 8 anni vissuti qui, mi sono conquistato con tanto sudore, sacrifici e risultati sportivi». Infine il ringraziamento rivolto ai compagni e alla squadra: «Ringrazio i miei compagni di squadra per il sostegno e il presidente Guarascio che nonostante tutto ha mostrato sensibilità restando al mio fianco».