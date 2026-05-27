«Il risultato di questo primo turno non può che rappresentare per me motivo di grande soddisfazione, ma soprattutto di profonda gratitudine». Con queste parole Ernesto Bello commenta l’esito delle elezioni amministrative a Castrovillari che lo vedranno sfidare Maria De Gaio al ballottaggio del 7 e 8 giugno.

Il candidato del centrosinistra affida a una nota il ringraziamento rivolto ai cittadini che hanno sostenuto la sua coalizione, parlando di un percorso costruito «con entusiasmo e partecipazione» e di un consenso che, a suo dire, «va oltre il semplice risultato elettorale».

«Voglio dire grazie a tutti i cittadini che hanno creduto nel nostro programma, che ci hanno ascoltato, incoraggiato e accompagnato in questo percorso» sottolinea Bello. «Quello che abbiamo costruito insieme in queste settimane è qualcosa che va oltre il semplice consenso elettorale. È un sentimento diffuso di freschezza e di amore autentico per la nostra città».

Da qui la volontà di ripartire immediatamente verso la seconda fase della campagna elettorale, mantenendo - spiega - lo stesso approccio adottato finora: «con serietà, rispetto e passione».

Nel messaggio emerge anche l’intenzione di continuare il confronto diretto con la cittadinanza attraverso incontri e iniziative pubbliche. «Continueremo ad ascoltare i cittadini, ad incontrarli senza sosta perché la politica sia sempre fatta di dialogo e vicinanza».

Bello rilancia quindi la necessità di accompagnare la città verso una scelta consapevole in vista del secondo turno, mettendo al centro programmi, idee e prospettive amministrative. «Riprendiamo da dove abbiamo lasciato per dare agli elettori gli strumenti necessari, in questa nuova partita, per decidere definitivamente chi porre alla guida di questa città».

Non manca infine un riferimento alla possibilità di un confronto pubblico tra i candidati rimasti in corsa. «Un’occasione utile per accompagnare la nostra gente ai prossimi 7 e 8 giugno parlando di idee, programmi e futuro, guardando negli occhi la nostra comunità. Una comparazione di diverse visioni e progetti e ci si augura che lo stesso possa avvenire in un confronto pubblico».

Il candidato conclude ribadendo l’impegno a proseguire la campagna «con capacità, passione e senso di responsabilità», mettendo «Castrovillari al centro di ogni scelta».