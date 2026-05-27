La vincita è stata registrata nel Cosentino presso il Bar Tabacchi Celere. Il jackpot continua a salire e supera quota 170 milioni
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La fortuna passa dal Cosentino e sfiora il colpo grosso al SuperEnalotto. Nell’estrazione di martedì 26 maggio 2026, infatti, a Montalto Uffugo è stato centrato un “5” dal valore di 14.453,24 euro.
La vincita, come riporta Agipronews, è stata registrata presso il “Bar Tabacchi Celere” di via Benedetto Croce 39, dove un giocatore ha sfiorato il jackpot milionario mancando soltanto un numero alla combinazione perfetta.
Il “6” continua infatti a sfuggire da oltre un anno. L’ultima maxi vincita risale al 22 maggio 2025, quando a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, vennero vinti 35,4 milioni di euro. Nel frattempo il montepremi continua a crescere estrazione dopo estrazione: per il prossimo concorso, in programma giovedì 28 maggio, il jackpot ha raggiunto quota 170,8 milioni di euro, una cifra che conferma il SuperEnalotto tra i giochi con il premio più alto d’Europa.