Dopo oltre due mesi di silenzio dall'ultimo fischio finale del campionato di Promozione, un periodo caratterizzato da profonde riflessioni interne e da indiscrezioni circa l'acquisizione di titoli di categoria superiore, l'Usc Corigliano rompe gli indugi e si prepara a ridefinire pubblicamente i propri quadri. I vertici del club jonico hanno infatti indetto una conferenza stampa ufficiale per martedì 7 luglio, alle 17:30, presso i nuovi locali della tifoseria organizzata “Ultras Corigliano”, sita in via Dante Alighieri allo scalo coriglianese.

L'incontro rappresenterà lo spartiacque tra il passato recente e il futuro prossimo del club. Davanti a organi di stampa e tifosi verranno presentati ufficialmente i nuovi membri che entreranno a far parte dell'organigramma societario e la figura del nuovo Direttore Sportivo. I neo soci affiancheranno il presidente Fabio Olivieri, il vice presidente Giuseppe Fusaro e il presidente onorario Franco Famigliulo, stando alle cariche della passata stagione. L'obiettivo dichiarato è blindare e potenziare la struttura dirigenziale in vista del campionato di Promozione (Girone A) 2026-2027, a meno di clamorosi e ad oggi improbabili ribaltoni legati a ripescaggi o scambi di titolo.

Nel corso della riunione i vertici aziendali illustreranno nel dettaglio la redistribuzione delle cariche sociali e le linee guida del nuovo progetto tecnico. L'evento sarà ospitato nella nuova sede dei supporter biancazzurri, che hanno concesso i propri spazi per l'occasione, a testimonianza della sinergia tra la piazza e i piani alti del club. C'è forte attesa tra gli addetti ai lavori anche per le prime indicazioni di campo. Non è escluso che la dirigenza possa rilasciare le prime dichiarazioni ufficiali sull'identikit del nuovo allenatore, sulle trattative di mercato in entrata e sulla logistica della preparazione atletica precampionato, inclusi date e luogo del ritiro. I vertici jonici avranno dunque l'opportunità di chiarire i motivi delle scelte strategiche operate in queste settimane di silenzio mediatico e di tracciare la rotta ufficiale del nuovo corso calcistico.