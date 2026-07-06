Il dirigente conclude la sua esperienza dopo circa otto anni e affida a LaC il proprio messaggio di commiato. Parole di riconoscenza per tutte le componenti del club e un augurio per il futuro dei colori rossoblù

Si chiude dopo circa otto anni l'esperienza di Pino Labonia nella dirigenza della Rossanese. Il vicepresidente del club bizantino ha annunciato la decisione di lasciare il proprio incarico, confermando ai microfoni del network LaC che la scelta è ormai definitiva, anche se restano da completare gli ultimi adempimenti amministrativi.

«È vero, sì, confermo la mia decisione di non far più parte della dirigenza della Rossanese – ha dichiarato Labonia –. Manca ancora il cosiddetto nero su bianco, perché siamo nelle more del disbrigo delle formalità amministrative, ma la mia decisione è irrevocabile».

Il dirigente ha spiegato come la decisione sia maturata dopo un'attenta riflessione, definendola una scelta difficile ma ritenuta necessaria: «A volte nella vita è necessario operare delle scelte, anche se difficili ed a malincuore. In questi anni di militanza ho cercato di dare il mio modesto contributo alla causa, attraversando e condividendo, insieme a tutti gli altri dirigenti, che saluto affettuosamente e ringrazio, momenti di successi e momenti di difficoltà, ma oggi, a mio avviso, questa mia scelta era necessaria per il bene della Rossanese».

Nel corso della sua esperienza, Labonia ha accompagnato il percorso di crescita della società rossoblù, vivendo stagioni caratterizzate da risultati importanti e da momenti complessi, contribuendo allo sviluppo del club sotto il profilo organizzativo e sportivo. Nel messaggio di commiato non sono mancati i ringraziamenti rivolti a tutte le componenti della società. «Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno condiviso con me questa importante esperienza, dallo staff tecnico ai calciatori che si sono succeduti in queste stagioni, a tutti i collaboratori, ai tecnici del settore giovanile ed a tutti i ragazzi che hanno indossato ed indossano la casacca rossoblù».

Un pensiero particolare è stato dedicato ai sostenitori della Rossanese: «Un ringraziamento particolare va alla tifoseria rossoblù, unica per passione ed attaccamento alla squadra».

Infine, il saluto conclusivo con l'augurio di un futuro ricco di soddisfazioni per il club bizantino: «Concludo augurando a tutti le migliori fortune ed il raggiungimento di traguardi prestigiosi che questa città e questi colori meritano. Forza Rossanese!».