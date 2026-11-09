«Siamo passati dai trionfali annunci sui finanziamenti nazionali a una gara d’appalto divisa in due stralci, che parte senza la certezza delle risorse necessarie per completare l’intero ospedale di Cosenza e con interrogativi ancora aperti sulle procedure adottate. Il Presidente Occhiuto ha speso anni a presentare il nuovo ospedale come un investimento dell’INAIL, e oggi scopriamo che la gara viene bandita dalla struttura commissariale, che affida subito soltanto un primo stralcio e subordina il completamento alla disponibilità di ulteriori finanziamenti. Ma soprattutto, non sappiamo ancora se il progetto sia coerente con la programmazione sanitaria regionale. È questo il modo di programmare un’opera così importante per la salute dei cittadini?»

È quanto dichiara Filomena Greco, consigliera regionale di Casa Riformista – Italia Viva, che ha depositato un’interrogazione con richiesta di risposta scritta al Presidente della Giunta regionale sulle procedure adottate e sulle questioni ancora aperte nella realizzazione della nuova infrastruttura sanitaria. «Il cambio di rotta sulla stazione appaltante è il primo nodo da chiarire - prosegue Greco -. Secondo la procedura ordinaria dell’INAIL, è l’Istituto che doveva procedere all’acquisto dell’area, a bandire la gara, a realizzare l’opera e poi a concederla in locazione all’azienda sanitaria.

E l’ordinanza di Protezione Civile del marzo 2025, pur attribuendo poteri straordinari al Commissario, mantiene espressamente il ruolo dell’INAIL negli interventi di propria competenza. Gli atti approvati il 24 settembre affidano invece la gara alla Stazione unica appaltante della Provincia di Crotone, per conto del Commissario delegato per l’edilizia sanitaria. Il Presidente Occhiuto deve spiegare con quale atto sia stata assunta questa decisione, se l’INAIL abbia espresso il proprio formale assenso e quale risposta sia stata data ai rilievi avanzati dal Presidente dell’Istituto nel marzo 2025 sui poteri previsti dall’ordinanza e sulle anticipazioni finanziarie. Deve chiarire inoltre chi abbia assunto le responsabilità economiche e contrattuali dell’intervento, quali costi ricadranno sulla sanità calabrese e se siano state assicurate le risorse necessarie al completamento dell’opera».

La consigliera regionale evidenzia inoltre le incongruenze da chiarire sulla programmazione dei servizi e dei posti letto. Il progetto prevede 821 posti letto, mentre il DCA n. 78 del 2024 ne assegna 730 all’Azienda ospedaliera di Cosenza. Nel giugno 2025 è stato approvato l’atto aziendale ed è stato disposto l’avvio dell’aggiornamento della rete ospedaliera regionale.

«Un ospedale non è soltanto un edificio da costruire. Bisogna sapere quali servizi ospiterà, quanti medici e infermieri serviranno e quanto costerà farlo funzionare. Ho chiesto quali atti siano stati adottati per adeguare la rete ospedaliera e l’atto aziendale al nuovo progetto e se il fabbisogno di personale e i costi di gestione siano stati valutati dai Ministeri affiancanti nell’ambito del Piano di Rientro. Perché il rischio è quello di costruire una struttura senza aver chiarito fino in fondo come dovrà funzionare».

«A pesare sull’intero investimento c’è infine l’incognita del contenzioso amministrativo - aggiunge Greco -. La scelta di localizzare il nuovo ospedale ad Arcavacata di Rende è oggetto di un ricorso promosso dal Comune di Cosenza davanti al TAR. La gara è stata avviata mentre il giudizio è ancora pendente. Ho chiesto alla Giunta se abbia valutato le conseguenze di un eventuale accoglimento del ricorso sulla procedura di affidamento, sui contratti, sui finanziamenti e sui possibili costi per le amministrazioni coinvolte».

«Ho chiesto che alla risposta siano allegati gli atti che hanno consentito alla struttura commissariale di indire la gara, le comunicazioni con l’INAIL e la Protezione Civile e la documentazione relativa ai finanziamenti e alla programmazione sanitaria — conclude Filomena Greco —. Cosenza aspetta da anni il suo nuovo ospedale. Ma i cittadini hanno diritto di sapere chi ha deciso, con quali atti, chi paga e soprattutto come funzionerà. Non bastano gli annunci: servono risposte precise e documentate».