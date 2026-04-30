Il senatore rivendica il ruolo di Occhiuto e rilancia: “Cosenza torni centrale con una cittadella della salute e integrazione con Unical”

Sul nuovo ospedale si riaccende il confronto politico, ma con un cambio di tono. Il senatore Fausto Orsomarso parla di “prima vera buona notizia dopo anni di immobilismo”, riconoscendo al presidente della Regione Roberto Occhiuto il merito di aver accettato il confronto pubblico e di aver impresso un’accelerazione a un dossier fermo da troppo tempo.

Orsomarso rivendica la scelta di Occhiuto di esporsi direttamente su un tema complesso come quello dell’edilizia sanitaria, sottolineando anche il ruolo del Governo nazionale nel conferire poteri straordinari per superare i ritardi accumulati negli ultimi decenni.

Nel mirino finisce però il sindaco di Cosenza Franz Caruso, accusato di oscillare tra posizioni diverse. «Era stato lui stesso nel 2024 a sollecitare la realizzazione immediata dell’ospedale, senza porre condizioni sulla localizzazione», ricorda Orsomarso, che invita oggi a evitare “mobilitazioni strumentali” e a spostare il confronto su un piano più concreto.

Il nodo, secondo il senatore, non è solo dove costruire la nuova struttura, ma come inserirla in una visione più ampia. Da qui il richiamo alla necessità di integrare il futuro ospedale Hub con la facoltà di Medicina dell’Università della Calabria, considerata una leva strategica per rispondere alla carenza di personale sanitario e migliorare l’offerta complessiva.

Accanto all’HUB, Orsomarso immagina per Cosenza un ruolo centrale nella costruzione di una “cittadella della salute e del welfare”, capace di ospitare servizi ambulatoriali, funzioni amministrative e attività connesse alla rete ospedaliera regionale. Un modello che, nelle sue intenzioni, dovrebbe rafforzare l’attrattività del territorio e invertire la tendenza allo spopolamento.

Il ragionamento si allarga poi all’area urbana e alla necessità di superare logiche campanilistiche. L’idea è quella di una programmazione condivisa tra Cosenza, Rende, Montalto e gli altri centri, capace di integrare sanità, mobilità e sviluppo economico. In questo quadro, Orsomarso rilancia anche il progetto di una nuova metropolitana leggera, ipotizzando un coinvolgimento delle Ferrovie della Calabria e l’utilizzo di tecnologie innovative come l’idrogeno per ridurre i costi di gestione.

Il messaggio è chiaro: meno scontri politici e più progettualità. «Non possiamo permetterci divisioni tattiche su un tema come la sanità», sottolinea Orsomarso, che invita a uno “sforzo di serietà e sobrietà” per costruire un sistema capace di rispondere davvero ai bisogni dei cittadini.