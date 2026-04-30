Una bicicletta rimossa dal cortile di una scuola diventa il punto di partenza per una riflessione più ampia sulla mobilità scolastica. FIAB Cosenza Ciclabile interviene sul caso segnalato all’Istituto Comprensivo “Stancati” di Rende, dove, secondo quanto riferito da un genitore, sarebbe stata richiesta la rimozione di una bici parcheggiata all’interno dell’area scolastica.

La motivazione, sempre secondo la ricostruzione, sarebbe legata a disposizioni interne che regolano l’accesso e la presenza di veicoli nel perimetro dell’istituto. Un episodio che l’associazione invita a leggere non in chiave polemica, ma come occasione di confronto.

«Nel rispetto dell’autonomia organizzativa delle scuole e delle regole interne – sottolinea FIAB – riteniamo che situazioni come questa possano aprire un dialogo costruttivo su come favorire, in sicurezza, l’accesso in bicicletta da parte degli alunni accompagnati».

A ribadirlo è il presidente Ettore Lupo, che invita a trovare un equilibrio tra norme e buone pratiche: «È importante coniugare il rispetto delle disposizioni con la promozione di comportamenti coerenti con la mobilità sostenibile e l’educazione civica».

Sul tavolo ci sono già alcune proposte concrete. Alcuni genitori, con il supporto dell’associazione, hanno manifestato interesse per l’installazione di stalli per biciclette all’interno o nelle immediate vicinanze della scuola, così da garantire un parcheggio ordinato e sicuro.

Il tema, sottolinea FIAB, si inserisce in un contesto urbano in cui traffico e qualità della vita sono sempre più intrecciati. Incentivare spostamenti a piedi o in bici, soprattutto nei percorsi casa-scuola, viene indicato come un passo possibile verso una mobilità più sostenibile.

Da qui la disponibilità dell’associazione ad aprire un tavolo con scuola, Comune e altri soggetti coinvolti, con l’obiettivo di individuare soluzioni condivise che mettano insieme sicurezza, sostenibilità e collaborazione tra istituzioni e famiglie.