Dopo il voto sul progetto che prevede una concessione di 25 anni, Raffaella Caruso critica l’amministrazione per il mancato confronto con la città e chiede di approvare i piani del traffico e della mobilità sostenibile

Ritirare la delibera sui parcheggi e discutere il futuro della sosta dentro un piano per la mobilità cittadina. È la richiesta di Sinistra Italiana–AVS all’amministrazione di Franz Caruso dopo il voto dell’11 novembre. Il Consiglio comunale ha dichiarato di pubblico interesse la proposta di project financing per la gestione delle strisce blu e dei parcheggi in struttura. Il progetto prevede una concessione di 25 anni, ma il voto non equivale all’affidamento del servizio.

Per Raffaella Caruso, responsabile Urbanistica della segreteria provinciale di Sinistra Italiana–AVS, il Comune sta decidendo come gestire la sosta per il prossimo quarto di secolo senza aver prima definito come far muovere la città. Nella nota, Caruso contesta all’amministrazione di non aver prodotto durante il mandato né un Piano urbano del traffico (PUT) né un Piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS). E accusa Palazzo dei Bruzi di aver scelto la concessione ai privati senza coinvolgere residenti, commercianti, lavoratori e associazioni.

Il timore espresso da Sinistra Italiana–AVS è che il nuovo assetto renda la sosta più cara e il centro meno accessibile, soprattutto per chi ci vive o ci lavora. Il partito chiede di ritirare la delibera, approvare i due piani e aprire un confronto che metta sul tavolo anche trasporto pubblico, sicurezza stradale, mobilità pedonale e ciclabile e parcheggi di scambio.

«Cosenza non è un bene da consegnare ai privati», conclude Raffaella Caruso.