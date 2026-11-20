Il candidato di Riparte da Noi: «La direzione regionale, e in primo luogo Nicola Irto, ha responsabilità precise nella crisi che ha portato al commissariamento»

di Pino Le Fosse*

Il tempo della politica corre. Quello del PD cosentino sembra fermo. Il commissario Claudio Stefanazzi programma a Corigliano-Rossano un’iniziativa per il 15 gennaio. Fra quasi due mesi, mentre problemi e scadenze incalzano. A Cosenza si continua a inseguire la ricomposizione dei gruppi consiliari, ancora irrisolta. A Corigliano-Rossano la consigliera regionale Rosellina Madeo, presidente del Consiglio comunale, continua a non aderire al gruppo del PD.

Una contraddizione grave, che avrebbe meritato da tempo altrettanta tempestività e determinazione. E invece nessun passo avanti. Perché la Federazione non è soltanto Cosenza. C’è una comunità politica che da anni attende di poter contribuire davvero, con competenze, energie e passione. C’è un’Assemblea provinciale democraticamente eletta da valorizzare. Non bastano incontri e ascolto riservati ai soliti pochi: servono confronto, partecipazione e decisioni condivise. Oggi la CGIL ha portato in piazza le ragioni del lavoro.

Dal PD provinciale nessuna adesione allo sciopero generale. Eppure si parla di vicinanza alle sofferenze della gente. La politica deve esserci quando le cose accadono. Dove sono le iniziative annunciate contro il caporalato dopo la tragedia di Amendolara? E quelle contro l’isolamento ferroviario e infrastrutturale, per la Statale 106, contro l’impoverimento dei territori e il peso della ’ndrangheta?

Le iniziative vanno organizzate bene e subito, non soltanto annunciate o rinviate. Giuseppe Mazzuca ha denunciato il rischio di arrivare impreparati alle imminenti primarie. Elly Schlein non può affrontare un appuntamento così decisivo senza un partito organizzato e mobilitato. Poi verranno le amministrative in molti Comuni e le politiche. La sconfitta delle regionali dovrebbe averci insegnato qualcosa. La direzione regionale, e in primo luogo Nicola Irto, ha responsabilità precise nella crisi che ha portato al commissariamento.

Ma soprattutto non può continuare a far mancare la propria iniziativa politica, lasciando al solo commissario il compito di ricostruire una Federazione che ha bisogno anche di una guida e di un impegno regionale. La partenza del commissariamento è stata falsa. Ma si può e si deve correggere la rotta. Stefanazzi anticipi l’iniziativa di Corigliano-Rossano, la apra anche all’Assemblea provinciale eletta dal congresso e ne faccia l’avvio di un confronto vero con l’intera comunità democratica della provincia. Il PD di Cosenza non ha bisogno di essere tenuto in attesa. Ha bisogno di tornare a fare politica. Adesso.

*Candidato Riparte da noi