Il 25 novembre due appuntamenti gratuiti di «Narrazioni»: un confronto allo University Club e una lezione-spettacolo al Piccolo Teatro. Prenotazioni separate

Come si verifica un racconto scientifico prodotto da una macchina? E che cosa spinse alcuni medici a usare il proprio corpo per sperimentare? Sono le domande al centro di «Narrazioni. Storie naturali e artificiali», la giornata con la giornalista scientifica Silvia Bencivelli in programma mercoledì 25 novembre all’Università della Calabria.

L’iniziativa è organizzata dall’infrastruttura di ricerca STAR e costituisce il primo appuntamento di comunicazione del progetto STAR-X. Il programma comprende un confronto pomeridiano sull’intelligenza artificiale e una lezione-spettacolo serale dedicata alla storia della medicina.

Alle 15, allo University Club, Bencivelli condurrà «Interrogare le macchine», insieme a quattro docenti dell’Ateneo: il fisico Riccardo Barberi, l’otorinolaringoiatra Elena Cantone e gli informatici Francesco Scarcello e Domenico Talia.

Il confronto riguarderà i cambiamenti nella comunicazione scientifica e medica in un contesto in cui l’intelligenza artificiale può generare testi e immagini credibili, la cui attendibilità deve essere verificata.

«Abbiamo scelto di cominciare dall’intelligenza artificiale, una tecnologia che rende facile produrre testi e immagini credibili e che pone a chi comunica la scienza il problema di verificarli e di stabilire chi ne risponde», spiega Raffaele Agostino, direttore dell’infrastruttura STAR. «Per la comunità scientifica è una questione di fiducia prima ancora che tecnica».

Alle 19, al Piccolo Teatro Unical, la giornata proseguirà con «Chi è il primo?», lezione-spettacolo ispirata ai libri di Bencivelli pubblicati da Bollati Boringhieri. Il racconto attraverserà le esperienze di medici e scienziati che, dal Seicento a oggi, hanno sperimentato sul proprio corpo, talvolta spinti dall’impossibilità di curare i pazienti con gli strumenti disponibili.

«Le storie dei medici che hanno sperimentato su sé stessi ci ricorderanno che la scienza avanza anche per tentativi, errori e rischi. Anche questo merita di essere raccontato», sottolinea Agostino.

L’ingresso è libero, con prenotazione distinta per ciascuno dei due appuntamenti attraverso la pagina star.unical.it/narrazioni.