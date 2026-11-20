La consigliera di Casa Riformista-Italia Viva presenta un’interrogazione e una mozione: chiede di completare gli adempimenti e predisporre un piano per recuperare le annualità pregresse

I contributi regionali previsti per sostenere le fusioni dei Comuni non sarebbero mai arrivati a Casali del Manco e Corigliano-Rossano. Sulla vicenda interviene Filomena Greco, consigliera regionale di Casa Riformista-Italia Viva, che ha presentato un’interrogazione a risposta scritta e una mozione sulla mancata attuazione della legge regionale n. 15 del 2006.

«I cittadini di Casali del Manco e Corigliano-Rossano hanno affrontato una scelta impegnativa, quella di unire i propri Comuni e riorganizzare uffici e servizi, con l’obiettivo di migliorare la vita delle loro comunità», afferma Greco. «La Regione aveva previsto per legge contributi straordinari per sostenere queste fusioni. A distanza di anni, però, quelle risorse non risultano erogate».

Nella ricostruzione della consigliera, la normativa prevede contributi aggiuntivi rispetto a quelli statali per i dieci anni successivi alla fusione, da determinare attraverso il Programma regionale di riordino territoriale. Casali del Manco è nato nel 2017 dall’unione di cinque Comuni, mentre Corigliano-Rossano è stato istituito nel 2018.

Il Programma necessario a quantificare gli incentivi, sottolinea Greco, non sarebbe mai stato adottato. La consigliera richiama la risposta fornita dalla Regione il 3 agosto a una precedente interrogazione di Rosellina Madeo: in quell’occasione, riferisce, l’amministrazione avrebbe riconosciuto la mancata adozione del documento e l’assenza di stanziamenti sull’apposito capitolo di bilancio dal 2014.

Greco ricorda anche un ordine del giorno approvato all’unanimità dal Consiglio regionale nel 2018, a firma dell’allora consigliere Franco Sergio. «Sono passati altri otto anni e i due Comuni aspettano ancora risposte», osserva.

Con l’interrogazione, l’esponente di Casa Riformista-Italia Viva intende ricostruire gli adempimenti rimasti incompiuti e le eventuali responsabilità. Chiede inoltre se gli enti dovessero presentare una domanda specifica e come potessero iscrivere nei propri bilanci contributi il cui importo non era stato determinato.

La mozione propone che entro novanta giorni dalla sua eventuale approvazione la Giunta completi gli atti necessari a sottoporre al Consiglio il Programma di riordino territoriale. Nello stesso termine, Greco chiede una proposta per recuperare le annualità pregresse, con risorse, coperture e tempi definiti. Sollecita inoltre una verifica delle conseguenze economiche per i due Comuni e degli eventuali danni giuridicamente risarcibili.

La consigliera riconduce l’iniziativa alle sollecitazioni del commissario cittadino del partito a Corigliano-Rossano, Gennaro Scorza, e del coordinamento di Casali del Manco con Gaetano Pignataro. Richiama anche l’impegno dei sindaci Flavio Stasi e Francesca Pisani.

«Chi ha scelto di unire le proprie comunità ha diritto a sapere perché il sostegno previsto dalla legge non sia arrivato e che cosa si intenda fare adesso», conclude Greco.