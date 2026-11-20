È arrivata la stangata del Giudice Sportivo nei confronti della Paolana a seguito dei disordini verificatisi domenica scorsa a Trebisacce, in occasione della decima giornata del campionato di Eccellenza. Il provvedimento disciplinare ha inflitto alla società tirrenica un'ammenda di mille euro e l'obbligo di disputare due gare casalinghe a porte chiuse. Alla base della decisione c'è la ricostruzione dei fatti avvenuti prima del fischio d'inizio: secondo il referto, alcuni sostenitori avrebbero scavalcato il cancello d'ingresso già chiuso facendo irruzione sul terreno di gioco armati di cinture e spranghe, colpendo i dirigenti e arrivando poi a minacciare e aggredire gli stessi calciatori della Paolana. Mentre la dirigenza ha già annunciato l'intenzione di presentare ricorso, a farsi portavoce del malcontento dello spogliatoio è il portiere Antonio Mercuri.

La difesa dei tifosi e la ricostruzione del match

L'estremo difensore biancoazzurro respinge con fermezza la versione riportata negli atti ufficiali, rivendicando il clima di festa con cui la squadra ha condiviso il successo esterno con i propri sostenitori al termine di una gara complessa: «Quello che è accaduto in queste ore ha dell’assurdo. Nella vita e quindi nel proprio lavoro ognuno di noi ha dei doveri, dei diritti e delle responsabilità. A quanto pare però non tutti siamo soggetti a questi tre fattori importanti. Domenica abbiamo vinto una partita importante, su un campo difficile, in un clima tutt’altro che amichevole e basta leggere alcuni articoli per capire di cosa stiamo parlando. Abbiamo vinto, e al fischio finale siamo corsi da loro, per festeggiare e gioire insieme».

L'attacco al referto arbitrale

Pur non negando le tensioni registrate all'esterno dell'impianto sportivo, Mercuri contesta radicalmente l'accusa di un'aggressione subita dalla squadra per mano dei propri tifosi prima dell'incontro, chiamando direttamente in causa l'operato del direttore di gara: «Come scritto e riportato, fuori dal campo ci sono stati degli scontri, inutile negarlo, episodio da condannare ma purtroppo può capitare. Quello che però non deve anche capitare è che un arbitro, presente fisicamente a tutto ciò che è accaduto, scriva il falso. Arrivare a scrivere che i nostri tifosi siano entrati in campo prima della partita con cinture e spranghe per aggredirci è da folli. Perché sapeva perfettamente il motivo per cui erano entrati in campo».

L'appello agli organi di giustizia sportiva

In chiusura del suo intervento, il numero uno della Paolana chiede agli organi competenti di accertare l'effettivo svolgimento dei fatti per non far ricadere l'intero peso delle responsabilità esclusivamente sul club e sui giocatori: «Chi prende a carico queste dichiarazioni a mio avviso dovrebbe realmente capire e constatare la realtà dei fatti perché ciò che è stato scritto è di una gravità tale che ne basterebbe la metà, se fosse realmente successo. Il mio augurio è quello che qualcuno riconosca di aver sbagliato, perché altrimenti gli unici soggetti a responsabilità in questo sport siamo noi che buttiamo anima e corpo».