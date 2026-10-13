L’assessora regionale al Welfare annuncia la ripresa delle attività ambulatoriali nel nuovo ospedale della Sibaritide e respinge le accuse di smobilitazione

L’ambulatorio di Pneumologia sarà operativo a Insiti da mercoledì 14 ottobre. Lo annuncia l’assessora regionale al Welfare Pasqualina Straface, intervenendo sulle polemiche relative alla riorganizzazione delle consulenze pneumologiche nello Spoke e rassicurando i cittadini di Corigliano-Rossano, Acri e Cariati.

«L’Unità Operativa di Pneumologia non lascia il territorio e non si trasferisce a Cosenza», afferma Straface. «Le consulenze e le prestazioni specialistiche restano e resteranno un presidio fondamentale del nuovo Polo Ospedaliero».

L’annuncio sulla Pneumologia a Insiti

L’assessora respinge l’ipotesi di una smobilitazione del servizio e riconduce le difficoltà segnalate a passaggi organizzativi temporanei, legati all’avvio delle attività nei nuovi spazi dell’ospedale della Sibaritide.

Secondo quanto riferisce, i primi poliambulatori di secondo livello sono stati aperti una settimana fa e la struttura sta attraversando una fase di assestamento.

«Grazie a questo grande impegno, già da domani l’ambulatorio di Pneumologia riprende regolarmente le proprie attività all’interno della nuova struttura», dichiara nella nota del 13 ottobre, indicando quindi il giorno successivo per la ripresa.

Il lavoro della Direzione sanitaria

Straface richiama l’attività della Direzione sanitaria, guidata da Maria Pompea Bernardi, sulla logistica interna, sugli organici e sulle procedure di integrazione tra i reparti.

L’assessora chiede di consentire alla direzione e ai professionisti sanitari di completare l’organizzazione dei servizi nella nuova sede. Nella sua valutazione, la ripresa annunciata dell’ambulatorio dimostra la rapidità degli interventi per superare le difficoltà iniziali.

«Diamo il tempo alla Direzione e ai medici di strutturare al meglio un’opera enorme inaugurata da pochissimi giorni», afferma.

La replica alle opposizioni e il richiamo ai trasporti

L’intervento contiene anche una critica alle opposizioni, accusate da Straface di trasformare un riassetto temporaneo in motivo di allarme per la popolazione.

«La salute dei cittadini non è una bandierina elettorale», sostiene l’assessora, che invita a concentrarsi anche sul potenziamento del trasporto pubblico verso il nuovo ospedale di Insiti.

«Chi oggi specula su un temporaneo riassetto organizzativo farebbe bene a concentrarsi sulle proprie competenze, a partire dal potenziamento dei servizi di trasporto pubblico per raggiungere il nuovo ospedale di Insiti», dichiara.

«Nessuna smobilitazione del servizio»

Straface ribadisce infine il proprio impegno per il territorio, sia come cittadina di Corigliano-Rossano sia come componente della Giunta regionale guidata da Roberto Occhiuto.

«L’attivazione dell’Ospedale della Sibaritide è un processo concreto e irreversibile», conclude. «La Pneumologia è già pronta a garantire le risposte che il territorio merita».