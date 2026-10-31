Dal 23 al 27 ottobre il campo scuola dell’IC Beato F. M. Greco – San Giacomo: cinque giorni e 40 ore tra ambiente, storia e tradizioni

Cinquanta studenti dell’IC Beato F. M. Greco – San Giacomo di Acri hanno attraversato la Calabria dal 23 al 27 ottobre, partecipando al campo scuola «Calabria montagna sul mare», nell’ambito di «Vivi e Scopri la Calabria». Il percorso si è sviluppato in cinque giorni e 40 ore di attività, tra costa ionica e tirrenica, siti archeologici, borghi e ambienti naturali.

L’esperienza si inserisce nella declinazione educativa del format «La Calabria, una montagna in mezzo al mare», che l’Ente Parchi Marini Regionali della Calabria intende proseguire nelle scuole dopo le sette tappe estive di «Mare Dentro».

Vivi e Scopri la Calabria, il percorso degli studenti di Acri

Il campo scuola ha collegato luoghi e temi differenti, con l’obiettivo di far conoscere agli studenti le relazioni tra paesaggio, biodiversità, storia e comunità locali.

L’itinerario ha interessato Scolacium e Brancaleone, affrontando archeologia e biodiversità marina, per poi attraversare l’Area Grecanica con Bova. Il viaggio ha toccato anche Capo Bruzzano, i luoghi legati alla memoria pavesiana e Pentedattilo.

A Reggio Calabria gli studenti hanno visitato il Museo Archeologico Nazionale e i Bronzi di Riace. Sul versante tirrenico, il percorso ha raggiunto Bagnara, con approfondimenti sull’artigianato e sull’identità costiera, e Scilla, dove l’attenzione si è concentrata sulle tradizioni della pesca e sul rapporto tra comunità e mare. Tra le tappe anche Pizzo, con il suo patrimonio storico e naturalistico.

Dall’archeologia alle tradizioni marinare

Le attività hanno messo in relazione geologia, ambiente, cultura grecanica, letteratura e archeologia con le tradizioni delle comunità costiere.

Secondo l’impostazione illustrata dall’EPMR, il percorso punta a superare la semplice successione di visite, offrendo agli alunni occasioni per osservare direttamente i legami tra mare, montagna e territori interni.

L’obiettivo educativo è sviluppare una conoscenza della regione che accompagni la tutela del patrimonio alla sua fruizione sostenibile.

Greco: rafforzare l’azione educativa nelle scuole

Per il direttore generale dell’Ente Parchi Marini Regionali, Raffaele Greco, la partecipazione degli studenti rappresenta un riscontro del percorso avviato con «Mare Dentro».

Greco indica nelle scuole un riferimento per l’azione educativa dell’Ente e nella conoscenza diretta dei luoghi uno strumento per costruire maggiore consapevolezza del territorio. L’intenzione dichiarata è rafforzare e replicare questo modello, coinvolgendo le nuove generazioni nella diffusione di una cultura della tutela ambientale.

Il ruolo dell’avviso regionale

Il percorso si colloca nell’ambito di «Vivi e Scopri la Calabria», l’avviso regionale finanziato dal PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027 e promosso dall’assessorato regionale all’Istruzione guidato da Eulalia Micheli.

Attraverso l’iniziativa, le scuole costruiscono esperienze formative all’interno della regione. Il campo scuola degli alunni di Acri costituisce una delle applicazioni del percorso educativo che collega la conoscenza dei luoghi ai temi ambientali, culturali e identitari.