Sei capigruppo replicano alle opposizioni: secondo la loro ricostruzione, le canalizzazioni erano state pulite pochi giorni prima e la caduta delle foglie ha ostacolato il deflusso. Rivendicata la tempestività degli interventi

Le pulizie erano state eseguite pochi giorni prima della pioggia e gli operatori sono intervenuti per ripristinare il deflusso delle acque. È la ricostruzione con cui sei capigruppo della maggioranza di Rende rispondono alle critiche sollevate da una parte delle opposizioni dopo i disagi registrati domenica scorsa.

Nella nota del 18 novembre, i firmatari respingono le accuse e difendono l’operato di Rende Servizi, sostenendo che i punti critici del territorio siano conosciuti e costantemente monitorati.

Secondo quanto riferiscono, la società aveva effettuato controlli e pulizie di cunette, griglie, scoli e tombini pochi giorni prima delle precipitazioni. La caduta delle foglie, spiegano i capigruppo, avrebbe successivamente ostruito parte delle canalizzazioni, impedendo il regolare smaltimento dell’acqua piovana.

La maggioranza sostiene inoltre che gli addetti di Rende Servizi, con il supporto del sindaco, degli assessori competenti e dei consiglieri delegati, siano intervenuti tempestivamente per liberare gli scarichi e normalizzare la situazione sulle strade.

A firmare il documento sono Clelio Gelsomino, capogruppo di Insieme per Rende, Marinella Castiglione, di Rende Riformista, e Massimo La Deda, di Rende Avanti. Con loro Carlo Scola, capogruppo di Innova Rende, Francesco Tenuta, del PSI, ed Emilio De Bartolo, di IdM.

I sei rappresentanti consiliari definiscono strumentali le contestazioni e accusano una parte dell’opposizione di utilizzare le difficoltà del territorio per ottenere visibilità. Pur riconoscendo la presenza di problemi, chiedono che il confronto avvenga attraverso segnalazioni e proposte collaborative.

«Nessuno ha mai sostenuto che a Rende non esistano problemi, né che tutto sia perfetto», scrivono. «Il nostro impegno non si misura con i post sui social o le dichiarazioni del giorno dopo sui giornali, ma attraverso il lavoro quotidiano, la presenza e la capacità di dare risposte ai cittadini».

La nota si conclude con la conferma dell’impegno a proseguire nell’attuazione del programma di mandato e nella pianificazione degli interventi.