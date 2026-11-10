Le dieci liste di centrodestra che hanno sostenuto Marco Ambrogio annunciano il finanziamento regionale e rivendicano la progettazione dell’amministrazione Succurro
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Quasi 200mila euro per migliorare la viabilità rurale di San Giovanni in Fiore attraverso lavori di bitumazione delle strade a servizio delle campagne. Ad annunciare il finanziamento della Regione Calabria sono le dieci liste di centrodestra che avevano sostenuto la candidatura a sindaco di Marco Ambrogio.
In una nota congiunta, le liste attribuiscono il risultato alla programmazione dell’amministrazione comunale guidata da Rosaria Succurro, oggi consigliera regionale.
Il finanziamento per le strade delle campagne
Secondo quanto comunicato dalle liste, le risorse rientrano negli interventi regionali per le infrastrutture rurali e consentiranno di asfaltare le strade che servono le aree agricole del territorio.
«È una buona notizia per i cittadini, gli agricoltori e le attività produttive del territorio», si legge nella nota. Il comunicato annuncia il finanziamento del progetto, senza indicare le singole strade interessate o i tempi di avvio dei lavori.
Il centrodestra rivendica la programmazione di Succurro
Le dieci liste richiamano l’attenzione riservata dalla precedente amministrazione alle aree rurali e ai sette villaggi di San Giovanni in Fiore, descritti come una componente della storia e dell’economia locale.
«Questo ulteriore finanziamento conferma la qualità del lavoro svolto e l’importanza di una programmazione centrata, in grado di produrre risultati anche a distanza di tempo», sostengono i firmatari.
La nota si conclude con un ringraziamento a Succurro per l’impegno rivolto alle comunità rurali. Le liste precisano che Ambrogio non interviene nella dichiarazione per rispetto del suo attuale ruolo di presidente del Consiglio comunale.