L’assessore contesta agli ex componenti della Giunta le critiche al progetto e richiama la delibera del novembre 2025. Nella sua ricostruzione, il piano prevede quasi 69,8 milioni di euro di investimento complessivo, servizi digitali e continuità occupazionale

L’assessore Damiano Covelli difende il project financing per la gestione della sosta a Cosenza e replica alle critiche dei Democratici Progressisti Meridionalisti, chiamando in causa Francesco De Cicco e Pasquale Sconosciuto. Al centro della risposta, il ruolo ricoperto dai due nell’esecutivo comunale durante il percorso del progetto e le ricadute previste su parcheggi, servizi e occupazione.

«Le dichiarazioni dei Democratici Progressisti Meridionalisti sul project financing della sosta hanno un evidente problema di coerenza politica», afferma Covelli, secondo il quale gli ex componenti della Giunta non avrebbero espresso durante il loro incarico le obiezioni sollevate oggi.

Il richiamo alla delibera del novembre 2025

Nella ricostruzione dell’assessore, il percorso del progetto di finanza era già in campo dal 2024, quando De Cicco e Sconosciuto facevano parte della Giunta. Covelli ricorda che il primo è rimasto nell’esecutivo fino al 21 gennaio 2026, mentre il secondo lo ha lasciato poche settimane fa.

L’assessore richiama inoltre la deliberazione numero 185 del 20 novembre 2025, sostenendo che Sconosciuto avesse formalmente approvato il progetto in quella seduta.

«Perché non hanno manifestato allora le loro contrarietà? Non si può governare fino a ieri, tacere sulle scelte amministrative e poi, una volta usciti dalla Giunta, scoprirsi improvvisamente oppositori. La responsabilità politica non si cancella quando si lascia un incarico», dichiara.

Investimento complessivo e servizi previsti

Sul contenuto del piano, Covelli indica un investimento complessivo di 69.784.599 euro, che definisce senza oneri finanziari a carico del Comune. Di questa somma, oltre 4,6 milioni sarebbero destinati alla manutenzione ordinaria e straordinaria. È previsto, aggiunge, anche un canone concessorio a favore dell’ente.

«Sono risorse che il Comune non sarebbe oggi nelle condizioni di investire autonomamente in questa misura», sostiene l’assessore.

Secondo quanto illustrato da Covelli, il progetto comprende quattro parcheggi aperti H24, 450 sensori per rilevare la disponibilità dei posti auto e cinque pannelli a messaggio variabile. Sono inoltre previsti pagamenti digitali, prenotazioni online, videosorveglianza e un’applicazione per consultare in tempo reale i posti disponibili, insieme a servizi di assistenza e accessibilità.

«Non parliamo semplicemente di strisce blu, ma di un nuovo sistema della mobilità urbana», afferma Covelli. L’obiettivo dichiarato è migliorare l’organizzazione della sosta, agevolare l’accesso ai servizi e sostenere le attività commerciali.

Lavoratori ex Amaco e controllo del Comune

Un altro punto della replica riguarda l’occupazione. L’assessore sostiene che il progetto preveda la continuità dei livelli occupazionali esistenti, con attenzione alle professionalità provenienti dall’esperienza ex Amaco.

«Parlare di 80 assunzioni senza indicare risorse e un piano industriale sostenibile significa alimentare aspettative, non offrire soluzioni», afferma, contestando questa prospettiva nel dibattito sulla gestione del servizio.

Covelli ribadisce inoltre che il Comune manterrà le funzioni di indirizzo e controllo e dovrà vigilare sul rispetto degli obblighi del concessionario.