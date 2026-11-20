Il capogruppo DPM chiede percorsi integrativi da 300-400 ore e la programmazione della formazione per Assistente infermiere. Richiamate anche le carenze di personale dell’Annunziata e dell’Asp di Cosenza

Attivare corsi OSS abbreviati per i diplomati degli indirizzi socio-sanitari e programmare la formazione per il profilo di Assistente infermiere. Sono le richieste contenute nella mozione depositata il 18 novembre da Francesco De Cicco, capogruppo dei Democratici Progressisti Meridionalisti in Consiglio regionale.

L’iniziativa punta a ridurre tempi e costi della formazione per chi possiede già competenze acquisite durante il percorso scolastico. Secondo De Cicco, la Calabria avrebbe recepito i quadri nazionali sulla formazione degli operatori socio-sanitari e sul riconoscimento dei crediti, senza completare gli strumenti necessari per renderli applicabili.

Il consigliere richiama le deliberazioni regionali n. 348 del 25 giugno e n. 403 del 21 luglio 2026. «Manca ancora la codifica e l’inserimento nel catalogo formativo regionale di un percorso integrativo o abbreviato ad hoc, indicativamente tra le 300 e le 400 ore», sostiene.

La proposta riguarda chi ha conseguito un diploma negli indirizzi Servizi sociali, Socio-sanitario o Servizi per la sanità e l’assistenza sociale. In assenza di un percorso specifico, spiega De Cicco, gli enti accreditati continuerebbero a indirizzare questi candidati verso i corsi ordinari da mille ore.

Una situazione che, nella valutazione del capogruppo DPM, comporta costi spesso superiori ai 2.100-2.300 euro, ritarda l’ingresso nel lavoro e può spingere i giovani a formarsi fuori regione. La mozione richiama l’esperienza della Campania come esempio di disciplina dei crediti formativi e dei percorsi ridotti.

Il secondo punto riguarda l’Assistente infermiere. De Cicco sollecita tavoli tecnici e una programmazione didattica per la formazione degli OSS già qualificati, denunciando l’assenza, in Calabria, di uno studio programmatico e di un calendario attuativo.

La mozione chiede dunque alla Giunta un decreto o una direttiva per inserire nel Catalogo formativo regionale il corso OSS abbreviato o integrativo, insieme all’avvio del percorso dedicato al nuovo profilo professionale. Si tratta di richieste presentate al Consiglio, non di corsi già attivati.

«Si tratta di interventi indispensabili per dare sollievo alla gravissima carenza di personale delle strutture sanitarie calabresi e, in particolare, dell’Azienda Ospedaliera “Annunziata” e dell’ASP di Cosenza», conclude De Cicco.