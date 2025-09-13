Il tour quotidiano di Pasquale Tridico partirà domani da Lago alle 9.30. Il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Calabria incontrerà i cittadini al Garden cafè rosticceria.

“Le prossime elezioni regionali tracciano un punto di svolta che richiederanno coraggio politico, visione e responsabilità morale. In questo territorio da sempre animato da contrasti profondi: dotato di risorse culturali e naturali straordinarie, ma ostacolato da economie fragili, disuguaglianze radicate e opportunità negate. Tra territori isolati e città in difficoltà, tra giovani costretti all’emigrazione e infrastrutture carenti, emerge la necessità di scelte politiche che siano in grado di trasformare i limiti storici in strumenti di sviluppo e inclusione sociale”.

E’ quanto afferma Angelo Runco, vicesegretario del Partito democratico di Lago che vede in Tridico una persona che “ha fatto dello studio e del lavoro strumenti di riscatto, trasformando un’esperienza privata in una lezione politica: la dignità è un diritto, non un privilegio. Ed è questa convinzione che attraversa il suo programma in dieci punti: una sanità da depoliticizzare, l’uso trasparente dei fondi europei, il rilancio delle aree interne, la legalità come guida del governo, investimenti su istruzione, cultura e lavoro”.

“È questa la chiave con cui Tridico intende leggere il futuro della Calabria – conclude Runco – una regione che non può rinascere se non investendo sulla dignità delle persone, seguendo il principio – ubi societas, ibi ius – secondo cui dove c’è società deve esserci diritto”.