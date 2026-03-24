Il roadshow sull’innovazione in ambito critico e perioperatorio fa tappa a Cosenza con sessioni pratiche, confronto tra specialisti e focus sulla medicina intensiva

L’ospedale Annunziata di Cosenza ospita una tappa dedicata a formazione e innovazione sanitaria con l’arrivo del truck Medtronic, il roadshow pensato per approfondire le nuove tecnologie applicate all’ambito critico e perioperatorio. Per due giornate, il presidio cosentino diventa così punto di riferimento per medici, anestesisti-rianimatori e operatori sanitari impegnati nelle unità operative della Calabria.

L’iniziativa porta all’Annunziata una struttura mobile ad alta tecnologia, progettata per offrire un’esperienza immersiva di aggiornamento sul campo. Non una semplice esposizione, ma uno spazio dinamico e interattivo in cui formazione teorica, dimostrazioni pratiche e confronto diretto tra specialisti si intrecciano in modo continuo.

Il truck Medtronic all’Annunziata di Cosenza

Il truck resterà aperto dalle ore 9:30 del 24 marzo fino alle ore 13:00 del 25 marzo, accogliendo i professionisti della salute con sessioni a libero accesso e incontri strutturati denominati “Expert Insights”.

All’interno della struttura sono state allestite diverse aree funzionali, dedicate a presentazioni, dimostrazioni operative e momenti di approfondimento tecnico. L’obiettivo è favorire un’esperienza di apprendimento concreta, vicina alle esigenze reali di chi lavora ogni giorno nei reparti di anestesia e rianimazione.

Formazione pratica per le rianimazioni calabresi

Le due giornate vedranno protagonisti i responsabili e i dirigenti delle Unità Operative di Anestesia e Rianimazione della Calabria, chiamati a guidare sessioni formative incentrate sui principali temi della medicina perioperatoria e intensiva.

Il cuore dell’iniziativa è proprio questo: creare un’occasione di confronto diretto tra gli specialisti del territorio, condividendo esperienze, buone pratiche e prospettive future. In un settore in continua evoluzione come quello dell’area critica, l’aggiornamento diventa infatti uno strumento essenziale non solo per la crescita professionale, ma anche per migliorare la qualità dell’assistenza.

Sessioni “Expert Insights” tra teoria e hands-on

Le sessioni “Expert Insights”, a numero limitato, alterneranno contenuti teorici a dimostrazioni pratiche hands-on, permettendo ai partecipanti di interagire direttamente con le tecnologie presenti a bordo del truck.