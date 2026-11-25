Si è svolta il 20 e 21 novembre, presso Villa Fabiano, la masterclass nazionale in chirurgia urologica mininvasiva dal titolo “Dalla Laparoscopia alla Robotica: integrazione e valore nella pratica moderna”, un appuntamento scientifico di alto profilo che ha riunito urologi tra i più autorevoli del panorama nazionale e internazionale.

L’iniziativa, promossa dalla UOC di Urologia dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, diretta dal Prof. Michele Di Dio, ha rappresentato un’importante occasione di approfondimento sulle tecniche chirurgiche più avanzate, di confronto tra esperienze professionali e di analisi dell’evoluzione della chirurgia mininvasiva, con particolare attenzione all’integrazione tra approccio laparoscopico, robotica multiport e robotica single-port.

Il programma ha alternato relazioni scientifiche e sessioni di live surgery direttamente dalle sale operatorie dell’Ospedale Annunziata di Cosenza, consentendo ai partecipanti di seguire in tempo reale interventi di elevata complessità eseguiti con le più moderne tecnologie disponibili.

Le sessioni chirurgiche hanno rappresentato un’importante occasione di confronto concreto tra specialisti, mostrando come l’innovazione tecnologica, la precisione delle procedure e l’esperienza delle équipe possano integrarsi nella pratica clinica quotidiana, contribuendo all’evoluzione dei percorsi di cura. Particolarmente apprezzate dagli ospiti sono state le dotazioni tecnologiche, lo strumentario e l’organizzazione delle sale operatorie dell’Annunziata, unanimemente riconosciute, nel corso della masterclass, tra le più moderne e attrezzate del panorama nazionale.

Un riconoscimento che valorizza non soltanto l’infrastruttura tecnologica dell’Azienda ospedaliera, ma anche la professionalità e la preparazione del personale sanitario, capace di affrontare procedure chirurgiche complesse in un contesto organizzativo consolidato, con standard operativi che consentono di gestire l’innovazione con la sicurezza e la naturalezza della routine clinica.

La masterclass ha confermato il ruolo dell’Ospedale Annunziata di Cosenza quale realtà di riferimento per la chirurgia urologica mininvasiva, capace di accogliere momenti di formazione specialistica, confronto scientifico e condivisione delle competenze, mettendo a disposizione della comunità medica nazionale tecnologie, professionalità ed esperienze maturate sul campo. Un risultato che testimonia come l’innovazione, quando accompagnata da competenze, organizzazione e investimenti, possa diventare patrimonio della pratica clinica e tradursi in nuove opportunità per la qualità dell’assistenza e la crescita della sanità calabrese.