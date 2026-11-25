Alle 14:30 in campo per le gare di andata. Riflettori puntati sul big match d'alta quota tra Palmese e Pro Pellaro e sulla sfida da tripla tra Soriano Fabrizia e Trebisacce

Con novembre ormai agli sgoccioli e dicembre alle porte, la Coppa Italia Dilettanti entra nella sua fase più calda. Questa settimana è interamente dedicata al trofeo regionale: mercoledì pomeriggio, con calcio d'inizio fissato alle ore 14:30, le quattro regine rimaste in corsa scenderanno in campo per disputare le gare di andata delle semifinali. Novanta minuti inaugurati per stabilire le prime gerarchie in vista del ritorno, in un doppio incrocio dal tasso tecnico elevatissimo.

Big match tra Palmese e Pro Pellaro

Il piatto forte di giornata mette di fronte due protagoniste assolute del campionato di Eccellenza, entrambe stabilmente in piena zona playoff. La Pro Pellaro non ha mai nascosto le proprie ambizioni, con la società bianconera che punta con decisione alla vittoria finale; Palmese che vuole sfruttare il fattore campo per mettere subito la freccia. Di fronte, appunto, ci sarà però una Pro Pellaro in stato di grazia, imbattuta in campionato da ben due mesi. Un dato rende la sfida ancora più intrigante: l'unica sconfitta stagionale in campionato dei reggini è arrivata proprio per mano della Palmese, un precedente che accende ulteriormente la voglia di rivincita.

Equilibrio e imprevedibilità in Soriano Fabrizia-Trebisacce

Pronostico aperto e gara da tripla nell'altra semifinale, dove il Soriano Fabrizia ospita il Trebisacce in un confronto che promette scintille. La formazione vibonese si conferma ormai una habitué dei piani alti della competizione, una squadra temibile e rodata per le sfide a eliminazione diretta, alla ricerca di quella definitiva consacrazione dopo essere arrivata a un passo dall'atto conclusivo nelle scorse edizioni. Dall'altra parte, i giallorossi jonici arrivano all'appuntamento con il morale alle stelle e la consapevolezza dei propri mezzi: nei quarti di finale il Trebisacce ha infatti compiuto l'impresa di eliminare i campioni in carica della Dbr Luzzi, attuale capolista ancora imbattuta dell'Eccellenza.