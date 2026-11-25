Grande partecipazione alla terza edizione dell'iniziativa promossa dal Coordinamento dei Consultori familiari dell'Asp di Cosenza e dal Centro sanitario dell'ateneo. Rianimazione cardiopolmonare e disostruzione delle vie aeree al centro della formazione teorico-pratica

Saper riconoscere un'emergenza e intervenire tempestivamente può fare la differenza quando a essere in pericolo è la vita di un bambino. Da questa consapevolezza nasce l'iniziativa dedicata al primo soccorso pediatrico, giunta alla terza edizione, che martedì 24 novembre ha registrato il tutto esaurito al Centro sanitario dell'Università della Calabria, ad Arcavacata.

L'appuntamento è frutto della collaborazione tra il Coordinamento dei Consultori familiari dell'Asp di Cosenza, attualmente diretto da Luigi Miceli, e il Centro sanitario dell'Unical, diretto dalla professoressa Daniela Bonofiglio. Un percorso avviato durante la precedente direzione del Coordinamento, affidata a Giampiero Russo, e dedicato alla diffusione della cultura della prevenzione e della sicurezza in età pediatrica.

Dalla nascita alla formazione sulle manovre salvavita

L'iniziativa rientra nelle attività di promozione della salute del Consultorio familiare di Arcavacata, con particolare attenzione ai primi mille giorni di vita del bambino, una fase determinante per il suo sviluppo psicofisico.

Ai percorsi di accompagnamento alla nascita, rivolti alle future mamme e alle coppie, si affianca così la formazione sulle procedure di primo intervento nelle situazioni di emergenza.

Durante l'incontro sono state illustrate, attraverso spiegazioni teoriche e dimostrazioni pratiche, le tecniche di rianimazione cardiopolmonare e di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica, con particolare attenzione al riconoscimento delle situazioni di pericolo e alla correttezza delle manovre da effettuare.

A condurre la formazione sono stati Antonella Magliocchi, medico di medicina generale dell'Asp di Cosenza e istruttrice Italian Resuscitation Council; Vito Scarnati, docente a contratto dell'Università della Calabria e istruttore Italian Resuscitation Council; ed Elvira Grandinetti, infermiera ed esecutrice BLSD e PBLSD.

Il ruolo dei consultori nella prevenzione

La conoscenza delle manovre salvavita non riguarda esclusivamente gli operatori sanitari, ma anche genitori, familiari, educatori e tutte le persone che quotidianamente si prendono cura dei bambini.

A organizzare l'iniziativa sono stati i professionisti dell'équipe multidisciplinare del Consultorio familiare di Arcavacata: gli psicologi Marco Veltri ed Emanuela Gallucci, l'ostetrica Rosanna Sbarra, l'infermiera Alessandra Armentano, i ginecologi Maria Irene Pupo, Massimo Sammarro e Paola Quaresima e il pediatra Natale Dodaro.

La partecipazione registrata alla terza edizione dell'incontro restituisce la misura dell'interesse verso una formazione accessibile anche a chi non possiede competenze sanitarie. Un'esperienza che valorizza il ruolo dei consultori familiari non soltanto come presidi territoriali di assistenza, ma anche come luoghi di educazione alla salute e di sostegno alla genitorialità.