Il 16 luglio saranno attivati l’Osservazione Breve Intensiva e l’ambulatorio per i disturbi della nutrizione dedicato ai bambini

«Sanità territoriale: a Cetraro si potenziano il Pronto Soccorso e i servizi dedicati ai minori. Il 16 luglio inaugurazione dell’OBI e nuovi arredi per l’Ambulatorio dei Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione». A darne notizia è stato il Sindaco, Giuseppe Aieta, in costante contatto col Commissario De Salazar. Il 16 luglio alle ore 11, il Commissario dell’Asp di Cosenza, dott. De Salazar, e la Referente sanitaria dell’Asp, dott.ssa Angela Riccetti, saranno a Cetraro per inaugurare due interventi strategici per il Presidio Ospedaliero: l’attivazione dell’Osservazione Breve Intensiva (OBI) presso il Pronto Soccorso e il rinnovamento degli spazi dell’Ambulatorio per i Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione dedicato ai minori, grazie alla donazione dell’associazione CAME APS. L’Osservazione Breve Intensiva (OBI) è un’area del Pronto Soccorso destinata ai pazienti che necessitano di monitoraggio clinico, terapie o accertamenti non differibili, ma non richiedono un ricovero ordinario.

La permanenza, regolamentata tra 6 e 36 ore, consente diagnosi tempestive, stabilizzazione e valutazione dell’evoluzione clinica, migliorando l’appropriatezza dei ricoveri e riducendo gli accessi impropri. Per garantirne l’operatività, l’Asp ha previsto: 3 nuovi cardiologi, oltre ai 2 già in servizio; 1 nuovo medico di Pronto Soccorso; potenziamento del personale infermieristico e OSS; supporto integrato di tutti i reparti del Presidio Ospedaliero.

Un investimento che rafforza la capacità del Pronto Soccorso di rispondere con efficacia alle emergenze e alle urgenze. L’associazione CAME APS ha donato nuovi arredi destinati agli spazi dedicati all’accoglienza e alla cura dei minori affetti da disturbi della nutrizione e dell’alimentazione.

L’ambulatorio di Cetraro, parte della rete prevista dal Piano regionale per il contrasto dei Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione, è dedicato ai pazienti sotto i 18 anni, fascia in cui tali patologie registrano un incremento significativo e un’età di esordio sempre più precoce. L’équipe multidisciplinare è composta dal dott. Massimo Barreca, pediatra endocrinologo e responsabile dell’ambulatorio di Cetraro; dott. Antonio Ambrosio, psichiatra e referente del progetto; dott.sse Daniela Mallamaci ed Ermina Mannarino, neuropsichiatre infantili; dott.sse Maria Grazia Apicella e Francesca Cantone, psicologhe.

La presa in carico integrata consente di affrontare simultaneamente gli aspetti medici, endocrinologici, nutrizionali, psicologici e neuropsichiatrici, garantendo ai minori calabresi un percorso di cura qualificato e vicino alle famiglie. Dichiarazione del Sindaco di Cetraro, Giuseppe Aieta “L’attivazione dell’OBI e la donazione di CAME APS rappresentano due segnali importanti di attenzione verso la nostra comunità. Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al Commissario De Salazar e alla dott.ssa Riccetti per la loro presenza e per il lavoro svolto nel potenziare i servizi sanitari del Presidio di Cetraro.

L’interlocuzione avviata qualche mese fa con la Cabina di Regia sulla Sanità ha avuto una positiva evoluzione in tempi davvero brevi. La disponibilità e la sensibilità istituzionale dei vertici dell’Asp - con la virtuosa collaborazione del dott. Giuseppe Errico, da qualche mese responsabile della struttura sanitaria di Cetraro - testimoniano una visione concreta e responsabile della sanità territoriale.

Da un lato rafforziamo il Pronto Soccorso con nuovi professionisti e strumenti che aumentano la sicurezza dei cittadini; dall’altro miglioriamo gli spazi dedicati ai minori che affrontano disturbi complessi, grazie alla generosità di un’associazione che ha scelto di essere vicina alle famiglie. Cetraro sta costruendo una sanità più forte, più moderna e più umana. Continueremo a lavorare affinché ogni persona, dal paziente in emergenza al bambino fragile, trovi nel nostro Presidio un luogo di cura competente e accogliente», conclude il sindaco di Cetraro Giuseppe Aieta