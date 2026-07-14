Sta nascendo un Rocca di Neto dai contorni semplicemente stellari. Il club, pronto a recitare un ruolo da assoluto protagonista nel prossimo campionato di Promozione A, sta letteralmente dominando la sessione estiva di calciomercato. Le ultime due operazioni ufficializzate dalla società non lasciano spazio a interpretazioni: le ambizioni per la nuova stagione sono altissime.

Alla corte di mister Rosario Salerno arrivano infatti due profili di categoria superiore, capaci di far fare un salto di qualità totale a tutta la rosa.

Vincenzo Curcio a centrocampo

Il primo grande innesto per la mediana è Vincenzo Curcio, regista classe 1989 dal sinistro vellutato. Parliamo di un vero e proprio "amuleto" del calcio dilettantistico calabrese, capace di conquistare ben sei promozioni in carriera con piazze del calibro di: Sambiase, Cosenza, Palmese, Castrovillari, Gioiese e Vigor Lamezia. Con oltre 450 presenze collezionate tra Serie D ed Eccellenza, Curcio è uno specialista assoluto dei calci piazzati e dell'ultimo passaggio. Nelle ultime due stagioni ha indossato la fascia di capitano della Vigor Lamezia, guidandola fino alla Serie D proprio sotto la guida di mister Salerno, che lo ha voluto fortemente con sé in questa nuova avventura dopo una breve parentesi al Mesoraca.

Jordan Gaspar, dal Real Madrid a Rocca di Neto

Se il centrocampo si assicura geometrie ed esperienza, l'attacco piazza un colpo dal respiro internazionale. Il Rocca di Neto ha infatti ingaggiato Jordan Gaspar, attaccante classe 1995 nato in Ecuador ma con passaporto spagnolo.

Il suo biglietto da visita è di quelli che fanno tremare i polsi: cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid, nel 2017 ha avuto il privilegio di essere allenato da una leggenda come Zinedine Zidane. Dopo le esperienze in Spagna (Sabadell, Osasuna B, Intercity e Torrent), Gaspar è sbarcato in Italia lasciando subito il segno: prima il Messina in Serie D, poi l'impatto devastante nel campionato di Promozione calabrese con le maglie di Mesoraca e Sersale. Proprio con i giallorossi è stato l'eroe assoluto dell'ultima stagione, firmando la doppietta decisiva nella finale playoff che è valsa il ritorno in Eccellenza. Con la qualità tecnica di Curcio in cabina di regia e l'esplosività di Gaspar in avanti, il Rocca di Neto si candida a essere tra le squadre da battere.

