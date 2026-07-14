Il Presidente Faragalli: «Le vostre imprese sportive sono motivo di orgoglio per tutto il territorio»
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La Provincia di Cosenza ha reso omaggio ai giovani atleti che si stanno distinguendo a livello nazionale nel tennis e nella pallavolo, protagonisti di un percorso sportivo fatto di impegno, talento e risultati di eccellenza. La cerimonia di premiazione si è svolta nella prestigiosa Sala degli Specchi del Palazzo della Provincia, alla presenza del Presidente Biagio Faragalli, che ha voluto accogliere personalmente gli atleti e i loro familiari in quella che ha definito "la casa di tutti". Per la pallavolo sono stati premiati Andrea Fidone, convocato nella Nazionale Italiana Under 16, e Leandro Roberto Garilli, convocato nella Nazionale Italiana Under 17, ai quali è stata consegnata una pergamena quale riconoscimento per il prestigioso traguardo raggiunto.
Un riconoscimento è stato conferito anche ai giovani componenti della rappresentativa provinciale di Cosenza che ha preso parte alla XXI edizione della Coppa delle Province di tennis: Carmine Cucciniello, Matteo Lico, Antonio Ciardullo, Sofia Grimoli, Marta Garrafa, Francesco Giordano, Matteo Lamanna, Emanuele Bennardo, Nina Greco, Carlotta Barbuto, Ferdinando Serra Marini, Giovanni Marra, Eugenia Perrelli e Beatrice Cervo. Nel corso della cerimonia è stato inoltre premiato il nutrizionista Claudio Pecorella, al quale la Provincia ha conferito un riconoscimento di eccellenza "per lo straordinario contributo professionale e scientifico profuso nello staff della Nazionale Italiana Under 17, culminato con la storica vittoria del Campionato Europeo e del podio Mondiale".
«È con grande piacere – ha dichiarato il Presidente della Provincia di Cosenza, Biagio Faragalli – che oggi accogliamo nella nostra sede giovani atleti e professionisti che, con sacrificio, passione e determinazione, stanno rappresentando il nostro territorio ai massimi livelli, in Italia e anche oltre i confini nazionali. La Provincia è la casa del territorio, dei cittadini e dei Comuni: un luogo aperto in cui istituzioni, amministrazioni comunali, associazioni e mondo del volontariato lavorano insieme per valorizzare le eccellenze e creare opportunità di crescita per la nostra comunità».
«Le vostre imprese – ha proseguito Faragalli – sono motivo di orgoglio per l'intera provincia e dimostrano come il talento, quando è sostenuto dall'impegno quotidiano, possa portare a risultati straordinari. Oggi celebriamo i successi già raggiunti, ma soprattutto i valori che lo sport trasmette: disciplina, rispetto, spirito di squadra e capacità di superare le difficoltà». Il Presidente ha infine rivolto un messaggio ai tanti giovani che ogni giorno praticano attività sportiva.
«Questi riconoscimenti vogliono essere anche un incoraggiamento per tutti i ragazzi che inseguono un sogno. Credete nelle vostre capacità, impegnatevi con costanza e continuate a portare sempre più in alto il nome della nostra provincia. L'augurio è che questo sia soltanto l'inizio di un percorso ricco di soddisfazioni e che possiate tornare presto nella Sala degli Specchi per condividere con noi traguardi ancora più prestigiosi». La cerimonia si è conclusa con la consegna delle pergamene e con un momento di festa dedicato ai giovani protagonisti dello sport cosentino, testimoni dell'eccellenza, della passione e dei valori che rendono orgogliosa l'intera comunità provinciale.