Sabato 11 aprile 2026, dalle ore 09:30 alle ore 13:00, Piazza dei Bruzi a Cosenza ospiterà la “Walk for the Cure”, passeggiata solidale a sostegno dei progetti di prevenzione di Komen Italia promossa da Confapi Calabria in collaborazione con l’Ordine dei Consulenti del Lavoro – Provincia di Cosenza, e della Dott.ssa Stefania Galassi, promotrice del progetto sociosanitario INFOrmando e vicepresidente del Consiglio comunale di Rende.

La manifestazione, non competitiva e aperta a tutti, ha l’obiettivo di promuovere la prevenzione del tumore al seno, diffondere la cultura della salute e sostenere concretamente i progetti di prevenzione sul territorio. La partecipazione alla Walk avverrà a fronte di una donazione minima di €10, alla quale sarà associata la maglietta simbolica dell’iniziativa; l’intero ricavato sarà destinato a Komen Italia per sostenere future iniziative di prevenzione e sensibilizzazione sanitaria.

La “Walk for the Cure” è ormai un simbolo riconosciuto a livello nazionale dell’impegno per la prevenzione, la promozione di stili di vita sani e la solidarietà verso le donne che affrontano o hanno affrontato la malattia. L’evento intende coinvolgere cittadini, famiglie, scuole, associazioni e realtà sociali locali, trasformando una semplice camminata in un forte messaggio di comunità e responsabilità collettiva. L’iniziativa avrà l’onore di avere come madrina S.E. il Prefetto Rosa Maria Padovano.

Saranno inoltre presenti Riccardo Masetti, fondatore di Komen Italia, e Alba Di Leone, presidente dell’associazione, che porteranno il loro contributo e la loro testimonianza all’evento. «Invitiamo tutti i cittadini a partecipare alla Walk for the Cure: insieme possiamo fare la differenza nella prevenzione del tumore al seno e nella diffusione della cultura della salute – queste le parole del Presidente Francesco Napoli, Ambasciatore Komen Italia – ogni passo è un gesto di solidarietà e un messaggio di speranza per chi combatte la malattia. La nostra comunità dimostri ancora una volta quanto può essere unita e responsabile: vi aspettiamo numerosi!».