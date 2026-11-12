I collegamenti tra le due località e il centro città sono sospesi da otto mesi, con gravi ripercussioni soprattutto per lavoratori, anziani e persone con disabilità: «Erano stati annunciati quattro pullman di piccole dimensioni, ma li stiamo ancora aspettando»

«Noi residenti delle zone di Mussano e Piscopani rivolgiamo un accorato appello al sindaco di Cosenza, Franz Caruso, affinché intervenga con urgenza per risolvere il grave problema della mancanza del servizio di trasporto pubblico della linea 54, che da ormai otto mesi lascia la nostra comunità senza un collegamento adeguato con il centro cittadino. Una situazione diventata ormai insostenibile, che sta privando tantissime famiglie di un servizio essenziale e di un diritto fondamentale: quello di potersi spostare liberamente e in sicurezza.

Nel nostro territorio vivono famiglie con bambini, persone anziane, cittadini con disabilità e persone che, per esigenze lavorative, familiari, sanitarie o personali, hanno quotidianamente bisogno di raggiungere la città. Senza un autobus, tutto diventa complicato. Siamo costretti a chiedere continuamente passaggi a parenti, vicini e conoscenti, oppure ad aspettare la disponibilità di qualcuno che possa accompagnarci. Non è accettabile che un cittadino, per svolgere una semplice commissione, raggiungere il posto di lavoro, andare a una visita medica o soddisfare una necessità urgente, debba dipendere dalla disponibilità di altre persone.

A rendere ancora più grave la situazione è la mancanza di marciapiedi e di percorsi pedonali sicuri. Chi è costretto a raggiungere a piedi la città deve percorrere lunghi tratti di strada, esponendosi al rischio del traffico automobilistico. Con il buio che arriva prima, soprattutto in questo periodo dell'anno, e con le giornate di pioggia e maltempo, i pericoli aumentano ulteriormente.

La mancanza del trasporto pubblico colpisce in modo particolare le persone anziane e quelle con disabilità, che spesso non possono spostarsi autonomamente e sono costrette ad aspettare un familiare, anche fino alla sera o durante il fine settimana, per poter svolgere le proprie necessità. Anche sul fronte lavorativo la situazione è diventata difficile: ci sono cittadini che vengono chiamati per esigenze di lavoro e non hanno la possibilità di raggiungere autonomamente il luogo richiesto.

Non tutti i datori di lavoro possono attendere o venire incontro a queste difficoltà, con il risultato che alcune persone rischiano di perdere opportunità lavorative o di rimanere bloccate lontano da casa. Il problema riguarda inoltre la comunità Regina Pacis, dove risiedono persone che hanno bisogno di spostarsi e che, in assenza di collegamenti pubblici, incontrano ulteriori difficoltà. Penalizzati sono anche i cittadini che utilizzavano l'autobus per raggiungere il cimitero e andare a trovare i propri cari. Ma perché Mussano e Piscopani devono continuare a essere dimenticate?

Da mesi ci vengono date rassicurazioni sul possibile ripristino del servizio. Dopo la crisi di AMACO si era parlato del subentro di Cometra e dell'arrivo di quattro nuovi autobus di dimensioni ridotte, pensati proprio per raggiungere quelle periferie dove i mezzi più grandi non riescono a transitare. Eppure, nonostante le aspettative e le promesse, nella nostra zona il servizio continua a mancare. Comprendiamo che la nuova gestione possa avere bisogno di tempo per organizzarsi, ma otto mesi senza un collegamento pubblico sono davvero troppi. Non chiediamo privilegi, non chiediamo favori e non pretendiamo trattamenti speciali. Chiediamo semplicemente un servizio pubblico essenziale, che dovrebbe essere garantito a tutti i cittadini, indipendentemente dalla zona in cui vivono.

Paghiamo le tasse come tutti gli altri cittadini e abbiamo diritto agli stessi servizi. Non è giusto che alcune zone siano regolarmente servite dagli autobus mentre altre, come Mussano e Piscopani, continuino a essere penalizzate e lasciate senza alternative. Abbiamo segnalato il problema numerose volte, ma fino a oggi non abbiamo ottenuto una soluzione concreta. Per questo chiediamo pubblicamente al sindaco Franz Caruso di farsi portavoce delle nostre difficoltà e di attivarsi immediatamente nei confronti di Cometra e degli enti competenti, affinché venga ripristinata la linea 54 oppure venga istituito un servizio alternativo che garantisca collegamenti quotidiani con il centro di Cosenza.

Chiediamo risposte chiare, tempi certi e soprattutto fatti concreti. Non possiamo più vivere nell'incertezza e nella continua dipendenza dagli altri per soddisfare anche le più semplici necessità quotidiane. Mussano e Piscopani fanno parte del Comune di Cosenza. Anche noi siamo cittadini di questa città e meritiamo attenzione, rispetto e servizi. Non vogliamo essere cittadini dimenticati, né cittadini di serie B.

L'appello è rivolto al sindaco Franz Caruso, a Cometra e a tutte le istituzioni competenti: ascoltate la voce dei residenti di Mussano e Piscopani e intervenite prima possibile. Otto mesi sono già troppi. Adesso servono risposte, ma soprattutto servono autobus!»