Tutto pronto a Cosenza per “La Caccia al Tesoro di Alarico”, l’iniziativa in programma domani, sabato 4 aprile alle ore 16:30, nel centro storico della città. Il ritrovo è fissato presso la Chiesa di San Domenico, punto di partenza di un percorso interattivo che trasformerà il centro storico in un grande campo di gioco.

I partecipanti, organizzati in squadre da due a sei persone, saranno coinvolti in prove, enigmi e attività basate su QR code e indizi da risolvere. L’iniziativa unirà gioco, scoperta del territorio e storia, seguendo il filo del mistero legato alla figura di Alarico. La partecipazione all’evento è gratuita.

L’iniziativa è promossa dal progetto Scialati, con il supporto di Cineteatro Universal, Ri-formap, Comitato Riforma Rivocati e Consulta Intercultura Città di Cosenza. Il progetto, ideato da Eleonora Curcio, è sostenuto da Social Builders, realtà impegnata nella promozione dell’aggregazione e dell’inclusione sociale.

Al termine della caccia al tesoro è prevista l’estrazione della pesca solidale “Social Builders X Cosenza Rigenera”. Tra i premi in palio un uovo Colavolpe da 3 chilogrammi, una cena e una Smartbox. L’estrazione sarà trasmessa sui canali social Instagram e Facebook e sarà seguita da un momento conviviale con aperitivo.

I fondi raccolti durante l’iniziativa saranno destinati alla pulizia di alcuni quartieri della città, unendo così l’aspetto ludico a quello sociale e civico.