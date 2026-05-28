Il rapporto tra cittadini e Stato passa anche - e soprattutto - dal modo in cui viene concepito il sistema fiscale. Equità, pressione tributaria, legalità, tutela delle imprese e principio costituzionale di solidarietà saranno al centro del convegno “Il dovere tributario tra solidarietà ed equità”, promosso dal Rotary Club Rende e in programma venerdì 29 maggio alle ore 20 al Best Western Premier Villa Fabiano Hotel.

L’iniziativa si propone di affrontare uno dei nodi più delicati del dibattito pubblico contemporaneo: come conciliare il dovere di contribuire alle spese pubbliche con la necessità di garantire un sistema tributario sostenibile, proporzionato e rispettoso della capacità economica di cittadini e imprese.

A impreziosire l’incontro sarà la presenza di alcuni tra i più autorevoli studiosi e protagonisti italiani del diritto tributario e della giustizia fiscale.

Interverrà il professor Alessandro Giovannini, ordinario di Diritto tributario all’Università di Siena e considerato tra le figure più autorevoli del panorama giuridico nazionale nel settore fiscale. Giovannini ha partecipato negli anni a importanti commissioni ministeriali impegnate nella revisione del sistema tributario italiano e nella definizione di alcune delle principali riforme fiscali del Paese.

Accanto a lui il professor Michele Mauro, ordinario di Diritto tributario all’Università Magna Graecia, da tempo impegnato nello studio del rapporto tra amministrazione finanziaria, contribuenti e principi costituzionali di equità e capacità contributiva.

Completerà il panel il magistrato Alberto Liguori, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia e direttore nazionale dell’Ufficio ispettivo della Giustizia Tributaria, figura di primo piano nel contrasto all’evasione fiscale e nella tutela della legalità tributaria.

L’incontro si inserisce nel percorso culturale promosso dal Rotary Club Rende, da anni impegnato nell’organizzazione di momenti di approfondimento pubblico su temi di interesse civile, economico e sociale.

L’obiettivo dichiarato è favorire una cittadinanza più consapevole attraverso il confronto tra istituzioni, mondo accademico, professionisti e società civile, nella convinzione che la qualità del dibattito pubblico rappresenti uno degli elementi fondamentali per il corretto funzionamento delle democrazie contemporanee.

L’invito alla partecipazione è rivolto non soltanto ai soci del Rotary ma anche a professionisti, imprenditori, studenti e cittadini interessati ad approfondire un tema che tocca direttamente il presente e il futuro del sistema Paese.