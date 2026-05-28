Per tre giorni Rende diventerà la capitale italiana dello squash. Dal 29 al 31 maggio lo Scorpion Health Club ospiterà infatti i Campionati Italiani Assoluti Individuali e di Prima Categoria maschili e femminili, uno degli appuntamenti più prestigiosi dell’intera stagione nazionale organizzato dalla Federazione Italiana Gioco Squash.

Saranno circa cento gli atleti e le atlete provenienti da tutta Italia pronti a contendersi i quattro titoli nazionali in palio in una manifestazione che porterà in Calabria il meglio dello squash italiano.

Grande attenzione soprattutto attorno alla partecipazione di Cristina Tartarone, quattro volte campionessa italiana e volto simbolo dello squash calabrese, che giocherà davanti al pubblico di casa in quello che si preannuncia come uno degli eventi tecnicamente più importanti dell’anno.

Per il movimento sportivo calabrese si tratta di un riconoscimento significativo anche per il lavoro costruito negli anni dall’Asd Squash Scorpion nella diffusione dello squash nel Sud Italia.

Oltre all’aspetto agonistico, la manifestazione rappresenta anche un’importante occasione di promozione per il territorio rendese e per l’intera area urbana cosentina. In città arriveranno infatti atleti, dirigenti, tecnici e appassionati provenienti da numerose regioni italiane, con ricadute anche per il comparto turistico, alberghiero e commerciale.

«Per noi è motivo di grande orgoglio ospitare un evento così prestigioso – ha dichiarato la presidente dell’Asd Squash Scorpion, Ida Cristiano –. Rende si conferma ancora una volta capitale italiana dello squash grazie alla qualità delle strutture dello Scorpion e all’importante tradizione sportiva costruita in tanti anni di attività».

Le gare inizieranno venerdì 29 maggio e si concluderanno domenica 31 con le finali e le premiazioni. L’ingresso sarà gratuito per tutto il pubblico e per chi vorrà avvicinarsi a uno sport sempre più dinamico e spettacolare come lo squash.