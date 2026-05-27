«Il gruppo consiliare del Partito democratico di Cosenza sarà presente al fianco dei cittadini rossoblù e dei cittadini che il 29 maggio faranno sentire la loro voce in Città. Sgombrando ogni dubbio a tal proposito si ribadisce quanto evidenziato in Consiglio Comunale e nello specifico nella delibera dello scorso 14 aprile. Quel giorno, infatti, l'intero Consesso cittadino ha dato mandato al Sindaco di revocare la concessione dello stadio o, in alternativa, di non concedere il nulla osta per lo stesso.

Non è più il momento di tentennare riguardo a questa situazione che ormai ha creato forti tensioni nell'intera comunità cosentina. Infatti, al di là di quelle che possono essere le prerogative di chi gestisce la società Cosenza Calcio, noi pensiamo si debba salvaguardare l'interesse pubblico, ormai mortificato da tempo da parte di chi pensa di essere il padrone indiscusso delle sorti della squadra del Cosenza. Non può essere più consentito quanto avvenuto in questi ultimi tempi e bisogna invece far di tutto per evitare una stagione calcistica come quella passata.

Lo stadio "Marulla" è un bene primario del Comune di Cosenza che non può in alcun modo essere gestito in questo modo. Per tali motivi ribadiamo la nostra ferma disposizione, come già effettuato in consiglio comunale, a negare il nulla osta dello Stadio stesso per la stagione 2026/2027 agli attuali gestori del Cosenza Calcio».