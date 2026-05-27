Il 29 e 30 maggio due giorni tra vini DOP, prodotti tipici, spettacoli, talk e percorsi turistici nel centro storico

La Villa Vecchia di Cosenza si prepara a diventare una mappa vivente del gusto, delle produzioni locali e delle identità rurali del territorio. Prenderà il via venerdì 29 maggio, alle 19, il “Viaggio nelle Terre di Cosenza”, itinerario esperienziale dedicato alle eccellenze dell’enogastronomia locale, promosso dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Franz Caruso, su impulso dell’assessore alle Attività economiche e produttive e al Turismo Rosario Branda.

L’evento, realizzato in collaborazione con Arsac, Consorzio Terre di Cosenza, GAL e Provincia di Cosenza, proseguirà anche sabato 30 maggio, trasformando il polmone verde più antico della città storica in un percorso immersivo tra vini, prodotti tipici, artigianato, spettacoli e narrazioni del territorio.

Villa Vecchia cuore del Viaggio nelle Terre di Cosenza

L’inaugurazione ufficiale è prevista venerdì 29 maggio, alle 19, nell’anfiteatro della Vecchia Villa comunale, con l’apertura delle Isole del gusto. Il progetto nasce per costruire un collegamento concreto tra città, sistema produttivo e aree rurali, offrendo ai visitatori un’esperienza libera e partecipata.

Il percorso prevede cinque aree tematiche dedicate alle sottozone della DOP Terre di Cosenza: Verbicaro, Pollino, Donnici, Colline del Crati ed Esaro. I visitatori, muniti di calice, potranno incontrare produttori, degustare vini e prodotti tipici e conoscere le storie che rendono riconoscibile ogni territorio.

L’obiettivo è trasformare la partecipazione all’evento in una relazione diretta con le aree di produzione, stimolando curiosità, visite reali nei luoghi del vino e nuove opportunità per le aziende locali.

Linea Verde Amaco per raggiungere la Villa Vecchia

Per agevolare l’arrivo dei visitatori, venerdì 29 e sabato 30 maggio sarà attiva fino alle 23.30 la Linea Verde di Amaco, con partenza da Campagnano e arrivo a Piazza XV Marzo, dopo aver attraversato il centro città.

Una scelta pensata per favorire la partecipazione e rendere più semplice l’accesso alla Villa Vecchia, cuore della manifestazione e punto di raccordo tra centro storico, turismo urbano e promozione dell’enogastronomia cosentina.

Il programma di venerdì 29 maggio

La prima giornata sarà aperta, già in mattinata, dai percorsi turistici curati da Paola Morano, in programma dalle 10.30 alle 12. Un itinerario nel centro storico di Cosenza tra vino, arte, tradizioni e identità del territorio.

Dopo l’apertura ufficiale delle Isole del gusto, alle 20 è prevista una performance itinerante di cultura Arbereshe curata dal GAL Valle Crati, con l’esibizione del gruppo di ricerca musicale “Ajri i Lumit” di San Martino di Finita.

Sempre alle 20, nell’area spettacolo “The Sound of Terroir”, andrà in scena “Il vino si ascolta”, performance di e con Daniel Cundari, viaggio tra territori, memoria e suono. La replica è prevista alle 21.45.

Alle 20.30, nell’area talk, spazio all’incontro “Turismo rurale: la parola al GAL”. Nel corso della serata saranno attivi anche il laboratorio di ceramica curato dal GAL STS “Terre Brettie”, l’area street food e un’esposizione dell’artigianato locale. Chiusura alle 22.30, nell’anfiteatro, con il dj set.

La seconda giornata tra percorsi, DOP e produttori

Sabato 30 maggio il “Viaggio nelle Terre di Cosenza” riprenderà con i percorsi turistici curati dal Parco Tommaso Campanella, con Alessandro Massimilla. Il primo turno partirà alle 18.30, il secondo alle 20. La partenza è prevista da Piazza dei Valdesi, con arrivo alla Villa Vecchia.

Alle 19 riapriranno le Isole del gusto. Dalle 19.15 è in programma la performance “Valjie”, curata dal GAL della Sibaritide, seguita da “Il brigante del Savuto”, musica itinerante a cura del GAL STS “Terre Brettie”.

Anche sabato sarà riproposta la performance “Il vino si ascolta” di Daniel Cundari, con primo spettacolo alle 19.30 e replica alle 21.30.

Talk, bicchierata finale e chiusura in musica

Nell’area talk, alle 20, si discuterà di “Turismo DOP: la parola ai Consorzi”, tema centrale per comprendere il ruolo delle denominazioni, delle produzioni certificate e delle filiere agroalimentari nella costruzione di un’offerta turistica più strutturata.

Alle 22 seguirà “Mi piace, lo bevo!”, talk finale e bicchierata con l’Associazione Enoguide e i produttori Terre di Cosenza. La manifestazione si concluderà alle 22.30, all’anfiteatro della Villa Vecchia, con il dj set.