Dal 16 al 18 ottobre concerti e rievocazione dedicata a Sidonia Caracciolo. Per il Ponte dei Single manca ancora una data d’inaugurazione

Annalisa Minetti sarà in concerto a Laino Castello sabato 17 ottobre alle ore 21, per quella annunciata come la tappa conclusiva del suo tour estivo. L’appuntamento rientra in un fine settimana che unirà musica e rievocazione storica nel borgo della Valle del Lao, nell’entroterra cosentino.

Il programma prenderà il via venerdì 16 ottobre con Marco Carta e si concluderà domenica 18 ottobre con il corteo in costume dedicato alla marchesa Sidonia Caracciolo.

Annalisa Minetti in concerto il 17 ottobre

La serata di sabato vedrà protagonista Annalisa Minetti, attesa alle 21 per la chiusura del tour. La sua esibizione seguirà il concerto di Marco Carta, previsto il giorno precedente.

I due appuntamenti musicali accompagneranno la rievocazione dedicata alla storia del marchesato di Laino Castello, che domenica porterà nel borgo gruppi e figuranti in costume.

Il corteo storico dedicato a Sidonia Caracciolo

Il 18 ottobre sarà la giornata del corteo storico in onore di Sidonia Caracciolo. All’edizione di quest’anno prenderanno parte l’Associazione Bardulos di Barletta, gli Sbandieratori e Musici di Basidias e gli Archibugieri Trombonieri Senatore di Cava dei Tirreni.

La rievocazione costituirà il momento conclusivo dei tre giorni di appuntamenti.

Il programma dal 16 al 18 ottobre

Venerdì 16 ottobre: concerto di Marco Carta.

Sabato 17 ottobre, ore 21: concerto di Annalisa Minetti.

Domenica 18 ottobre: corteo storico in costume dedicato alla marchesa Sidonia Caracciolo.

Ponte dei Single, inaugurazione ancora da definire

Accanto agli eventi, resta aperta l’attesa per il progetto del Ponte dei Single, ideato da Rossella Regina, originaria di Laino Borgo. L’iniziativa dei cosiddetti «lucchetti ossimorici», nata a Bologna, dovrebbe trovare spazio su un ponte tra i territori di Laino Castello e Laino Borgo.

Secondo quanto riferito nella presentazione dell’iniziativa, entrambi i sindaci hanno confermato la propria disponibilità. Non è stata però ancora fissata una data per il taglio del nastro: il progetto non va quindi confuso con gli appuntamenti già annunciati per il fine settimana.