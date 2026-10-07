Cinque interventi per oltre 1,6 milioni di euro destinati alle reti idriche, alla scuola primaria e alla viabilità rurale. Il sindaco di Caloveto, Umberto Mazza, annuncia l’avanzamento delle opere promosse dall’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di completare i lavori entro il 2026, salvo imprevisti.

Gli investimenti interessano gli impianti di Gadarre e Carcarella, la scuola di via Sant’Antonio, la strada Gadarre e la rete idrica di località Liboia. Secondo il primo cittadino, il programma punta a migliorare i servizi essenziali e la qualità della vita, sostenendo anche le attività agricole del territorio.

Rete idrica, gli interventi a Gadarre e Carcarella

Il primo intervento, finanziato con 280 mila euro, riguarda l’efficientamento della rete idrica comunale e il potenziamento dell’impianto di sollevamento in località Gadarre, attraverso la messa in opera di due gruppi di pompe centrifughe.

A Carcarella è invece previsto un impianto di pompaggio supplementare, per un investimento di 230 mila euro. Le due opere sono finalizzate a rafforzare il sistema di approvvigionamento e a garantire maggiore continuità nell’erogazione alle utenze.

Scuola primaria, circa 849 mila euro per l’efficienza energetica

L’investimento più consistente riguarda la scuola primaria di via Sant’Antonio, interessata da un intervento di efficientamento energetico da circa 849 mila euro, attraverso il Conto Termico 2.0.

Il progetto prevede la trasformazione della struttura in un edificio a energia quasi zero, con il passaggio dalla classe energetica D alla A4. L’obiettivo è ridurre i consumi e i costi di gestione, migliorando le prestazioni energetiche degli spazi scolastici.

Strada Gadarre, manutenzione straordinaria da 100 mila euro

Alla viabilità rurale sono destinati 100 mila euro per la manutenzione straordinaria della strada Gadarre. Il collegamento parte dalla SP 251 Caloveto-Bocchigliero, in località Cariti, e raggiunge l’impianto di sollevamento delle acque potabili di Gadarre, attraversando una vasta area agricola comunale.

I lavori puntano a ripristinare la piena funzionalità dell’arteria, migliorando la sicurezza, la percorribilità e l’accesso ai terreni agricoli e all’impianto idrico.

A Liboia lavori su circa 1.850 metri di rete

Il quinto intervento riguarda la riqualificazione e il potenziamento della rete idrica in località Liboia, per un importo di 150 mila euro.

Il finanziamento rientra nel Programma Strategico della PAC 2023-2027, attraverso l’intervento SRD07, dedicato alle infrastrutture per l’agricoltura e allo sviluppo socioeconomico delle aree rurali.

Le opere interesseranno un tracciato di circa 1.850 metri, con l’obiettivo di ridurre le dispersioni e rendere più sicuro e continuo l’approvvigionamento a servizio dell’area agricola, delle aziende e delle famiglie.

Mazza: servizi essenziali per sostenere le aree interne

Per il sindaco, gli investimenti nell’acqua e nella viabilità hanno una funzione che supera la manutenzione delle infrastrutture. Garantire i servizi primari, sottolinea Mazza, significa sostenere chi vive e lavora nelle aree interne e creare condizioni favorevoli agli investimenti.