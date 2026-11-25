Episodi e tentativi di intrusione a Sant’Antonello, Lucchetta, Settimo e Taverna. I residenti chiedono maggiori controlli, soprattutto nel tardo pomeriggio e nelle ore serali

A Montalto Uffugo torna alta l’attenzione sul tema della sicurezza nelle abitazioni. Le segnalazioni di furti e tentativi di intrusione si susseguono da settimane in diverse zone del territorio comunale, alimentando la preoccupazione tra i residenti. L’ultimo episodio, riferito da alcuni cittadini, sarebbe avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì nel quartiere di Sant’Antonello, dove tre persone avrebbero tentato di entrare in più appartamenti.

La ricostruzione dei fatti, ancora in attesa di conferme ufficiali, è stata condivisa anche attraverso i social network e i gruppi utilizzati dagli abitanti della zona per scambiarsi informazioni e segnalazioni. Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni, intorno alle 18 sarebbero stati notati tre individui con il volto coperto, che avrebbero raggiunto tre diverse abitazioni.

In uno degli appartamenti presi di mira, i presunti responsabili avrebbero utilizzato una scala per arrivare a una finestra del primo piano, riuscendo a danneggiarla nel tentativo di introdursi all’interno. Una circostanza che avrebbe reso particolarmente delicata la situazione, considerando che nella casa si trovavano anche alcuni familiari.

A interrompere l'azione sarebbe stato l'intervento di un vicino, che avrebbe contribuito a richiamare l'attenzione e a far partire l'allarme. A quel punto, secondo le testimonianze raccolte tra i residenti, i tre si sarebbero allontanati rapidamente, proseguendo la fuga a piedi verso le campagne vicine. Resta ora da chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. Saranno gli eventuali accertamenti delle forze dell'ordine a stabilire cosa sia realmente successo e a verificare le informazioni circolate nelle ultime ore.

Furti a Montalto Uffugo, segnalazioni in diverse zone

L'episodio di Sant’Antonello si inserisce in una serie di situazioni segnalate negli ultimi mesi anche in altre aree del territorio. Tra le località citate dai cittadini figurano Lucchetta, Settimo e Taverna, dove sarebbero stati registrati precedenti furti o tentativi di accesso nelle abitazioni.

La ripetizione delle segnalazioni sta spingendo diverse famiglie a prestare maggiore attenzione a quanto accade nelle proprie strade. A preoccupare non è soltanto il numero degli episodi raccontati, ma soprattutto il fatto che alcune intrusioni sarebbero avvenute in orari nei quali le persone si trovano normalmente in casa.

Il riferimento è in particolare alla fascia compresa tra il tardo pomeriggio e le prime ore della sera. Una circostanza che, se confermata anche in altri casi, rappresenterebbe un elemento di particolare rilievo per la gestione della sicurezza domestica. Nel frattempo, tra gli abitanti si stanno sviluppando forme spontanee di collaborazione. Alcuni residenti hanno iniziato a organizzarsi attraverso gruppi di comunicazione e sistemi di controllo di vicinato, con l'obiettivo di condividere rapidamente informazioni su eventuali movimenti sospetti e prestare attenzione alle situazioni anomale.

In questo contesto vengono utilizzate anche le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza installati nelle proprietà private, che potrebbero rivelarsi utili qualora fosse necessario fornire elementi alle autorità.