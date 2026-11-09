Novembre porta ancora giornate di sole e temperature miti lungo la costa tirrenica cosentina. A Cetraro, in particolare, le condizioni del mare hanno favorito lo spiaggiamento dell'angiola, richiamando sulla battigia numerosi cittadini, arrivati anche dai centri vicini per raccogliere il pesce trasportato dalle onde fino alla riva. La notizia dello spiaggiamento si è diffusa rapidamente tra residenti e famiglie, attraverso telefonate e messaggi, dando vita a una partecipazione spontanea. In molti hanno raggiunto la spiaggia muniti di secchi, ceste e altri contenitori, approfittando dell'occasione per raccogliere il pesce depositato dalla risacca.

Sulla spiaggia si sono ritrovate persone di diverse età, dai residenti più anziani, che conoscono da tempo questo fenomeno, ai più giovani. Un appuntamento legato alle caratteristiche del mare e alle tradizioni del territorio, che continua a coinvolgere la comunità locale. Lo spiaggiamento dell'angiola rappresenta per Cetraro anche un'occasione legata alla gastronomia calabrese. Il pesce viene tradizionalmente preparato in diversi modi: fritto, dopo essere stato infarinato, oppure cucinato in tegame con pomodorini, origano, olio extravergine d'oliva e peperoncino.